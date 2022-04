Κόσμος

Ουκρανία - Μαριούπολη: Τελεσίγραφο της Μόσχας στους στρατιώτες να καταθέσουν τα όπλα

Η ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας και το νέο μήνυμα του Ουκρανού προέδρου.



Το υπουργείο άμυνας της Ρωσίας έδωσε τελεσίγραφο στους στρατιώτες που εξακολουθούν να μάχονται στην πολιορκημένη Μαριούπολη να καταθέσουν τα όπλα τους, από τις 6 τα ξημερώματα της Κυριακής, προκειμένου να σώσουν τη ζωή τους.

Ο ισχυρισμός της Μόσχας, χθες Σάββατο, ότι τα στρατεύματά της είχαν επιτύχει την εκκαθάριση όλου του αστικού ιστού της Μαριούπολης από τις ουκρανικές δυνάμεις, δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευτεί από ανεξάρτητες πηγές, υπογραμμίζει το πρακτορείο Reuters. Η Μαριούπολη αποτελεί θέατρο των σφοδρότερων μαχών στη διάρκεια της ρωσικής εισβολής, αλλά και της χειρότερης ανθρωπιστικής καταστροφής. Θα είναι η πρώτη ουκρανική μεγαλούπολη που καταλαμβάνει ο ρωσικός στρατός από την έναρξη του πολέμου στις 24 Φεβρουαρίου.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι εναπομείναντες υπερασπιστές της Μαριούπολης – που η Μόσχα υποστηρίζει ότι είναι τόσο Ουκρανοί όσο και ξένοι – έχουν αποκλειστεί στη χαλυβουργία Azovstal.

«Λαμβάνοντας υπόψη την καταστροφική κατάσταση που υπάρχει στο μεταλλουργικό εργοστάσιο Azovstal και με γνώμονα καθαρά ανθρωπιστικούς λόγους, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις προσφέρουν στους μαχητές των εθνικιστικών ταγμάτων και στους ξένους μισθοφόρους τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν τις εχθροπραξίες και να καταθέσουν τα όπλα τους, από τις 06:00 της 17ης Απριλίου 2022», αναφέρει η ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας. «Όλοι όσοι καταθέσουν τα όπλα τους εγγυούμαστε ότι θα σώσουν τη ζωή τους», υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Βάσει των όρων της προτεινόμενης συμφωνίας, οι εναπομείναντες στρατιώτες μέσα στο εργοστάσιο Azovstal θα πρέπει να αποχωρήσουν στο διάστημα μεταξύ 06:00 και 13:00 χωρίς όπλα και πυρομαχικά.

Η έναρξη της παράδοσης θα υποδεικνύεται με ύψωση σημαιών, αναφέρει το ρωσικό υπουργείο: «Από τη ρωσική πλευρά - κόκκινη σημαία. Από την ουκρανική πλευρά - λευκή σημαία. Σε όλη την περίμετρο του Azovstal».

Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από το Κίεβο στο τελεσίγραφο της Μόσχας.

Ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε χθες Σάββατο τη Ρωσία ότι «εσκεμμένα προσπαθεί να εξοντώσει τους πάντες» στη Μαριούπολη, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνησή του βρίσκεται σε επαφή με τους υπερασπιστές της πόλης. Ωστόσο, δεν αντέκρουσε τον ισχυρισμό της Μόσχας ότι ουκρανικές δυνάμεις δεν υπάρχουν πλέον στον αστικό ιστό.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του αργά το βράδυ του Σαββάτου, ο Ζελένσκι υποστήριξε: «Δεν υπήρξε ούτε μια ημέρα από την έναρξη της πολιορκίας της Μαριούπολης που να μην αναζητούσαμε λύση – στρατιωτική ή διπλωματική. «Ωστόσο η εξεύρεση αυτής της λύσης είναι εξαιρετικά δύσκολη. Μέχρι τώρα, δεν έχει υπάρξει μια 100% ρεαλιστική επιλογή», τόνισε.

Η Μαριούπολη, με την στρατηγική θέση της στην Αζοφική Θάλασσα, αποτέλεσε στόχο των ρώσων εισβολέων από την έναρξη του πολέμου. Βρίσκεται μεταξύ της προσαρτημένης από τη Ρωσία χερσονήσου της Κριμαίας (δυτικά) και της περιφέρειας του Ντονέτσκ (ανατολικά), η οποία ελέγχεται εν μέρει από τους φιλορώσους αυτονομιστές από το 2014.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι έχει «απομακρύνει» 168.000 αμάχους από τη Μαριούπολη, μέχρι σήμερα. Η Ουκρανία αναφέρει ότι χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί βίαια.

Οι προσπάθειες απομάκρυνσης αμάχων από τη Μαριούπολη – ορισμένες με τη συνδρομή της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού – έχουν επανειλημμένως αποτύχει, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για το ποια έχει την ευθύνη.

Η κατάληψη της Μαριούπολης θα έδινε στη Ρωσία την επιλογή να δημιουργήσει έναν χερσαίο διάδρομο προς την Κριμαία και να ελέγξει το σύνολο της βόρειας ακτής της Αζοφικής Θάλασσας.

