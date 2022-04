Οικονομία

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Νέο ρεκόρ στην Ελλάδα

Σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τόσο σε επενδυτικό επίπεδο όσο και στην κάλυψη της ζήτησης.

Κατά το διήμερο 1ης και 2ας Απριλίου οι πράσινες τεχνολογίες κάλυψαν το 67% και 68% αντίστοιχα των ενεργειακών αναγκών της χώρας, μεγέθη που αποτελούν νέο ρεκόρ. Είναι χαρακτηριστικό της δυναμικής των ΑΠΕ επίσης, το γεγονός ότι στις 2 Απριλίου επίσης για πρώτη φορά έγινε και απόρριψη ισχύος 500 μεγαβάτ από ανανεώσιμες πηγές, για λόγους ευστάθειας του δικτύου. Αυτό σημαίνει ότι αν υπήρχε η δυνατότητα απορρόφησης αυτών των μεγεθών, η διείσδυση των ΑΠΕ θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της αποθήκευσης ενέργειας.

Η λειτουργία του συστήματος με 68% συμμετοχή ανανεώσιμων πηγών αποτελεί εξαιρετική επίδοση για σήμερα, όμως θα είναι ο κανόνας σε λίγα χρόνια καθώς ο στόχος για το 2030 είναι, το 67% της ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.

Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης μιλώντας στο συνέδριο των Δελφών, "Τα μεγάλα έργα αποθήκευσης είναι απαραίτητα ώστε να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη της πράσινης ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα την ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος".

Ο κ. Μανουσάκης ανέφερε ακόμη ότι το επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για υποδοχή ανανεώσιμων πηγών ισχύος 29 γιγαβάτ ως το 2030. "Σήμερα η ισχύς των ΑΠΕ σε λειτουργία ανέρχεται σε 9 GW, ο κατειλημμένος χώρος για νέα έργα σε 10 GW ενώ από την αρχή του 2021 έχουν υποβληθεί αιτήματα για ακόμη 19 GW", πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και τις εκτιμήσεις του ΔΑΠΕΕΠ (Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών και Εγγυήσεων Προέλευσης) η ισχύς των ΑΠΕ στην Ελλάδα θα σπάσει εφέτος το όριο των 10 γιγαβάτ. Η πρόβλεψη, με βάση την ενημέρωση για τις μονάδες που είναι υπό κατασκευή, είναι ότι το "φράγμα" των 10 γιγαβάτ θα σπάσει τον Σεπτέμβριο ενώ η συνολική ισχύς θα φθάσει στο τέλος του χρόνου στα 10,5 γιγαβάτ.

Η εξέλιξη των ΑΠΕ από το 2019 είναι ενδεικτική της τάσης στην αγορά. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΔΑΠΕΕΠ:

Το 2019 τέθηκαν σε λειτουργία μονάδες ΑΠΕ ισχύος 905 MW (εξ αυτών 746 MW αιολικά, 148 MW Φωτοβολταϊκά).

Το 2020 συνδέθηκαν 999,3 νέα MW (535,6 MW αιολικά, 447 Φωτοβολταϊκά)

Το 2021 εντάχθηκαν 1.233 MW (398 MW αιολικά, 808 MW Φωτοβολταϊκά)

Η πρόβλεψη για το 2022 ανεβάζει την ισχύ των νέων μονάδων στα 1.900 MW (910 MW Αιολικά, 950 MW Φωτοβολταϊκά)

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΔΑΠΕΕΠ, Γιάννη Γιαρέντη, οι προβλέψεις για το 2022, δείχνουν μεγάλη αισιοδοξία για το μέλλον του ΕΛΑΠΕ (είναι ο ειδικός λογαριασμός για τη χρηματοδότηση των ΑΠΕ), κάτι που αποτελεί εγγύηση για την επενδυτική ασφάλεια που χρειάζονται οι ΑΠΕ, ακόμη και μετά την εκταμίευση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσα στη χρονιά για την επιδότηση της ενεργειακής κατανάλωσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων που εφαρμόζεται από τον περασμένο Σεπτέμβριο. "Η διάθεση των πλεονασμάτων του ΕΛΑΠΕ προς τους καταναλωτές, επιβεβαιώνει την συμβολή των ΑΠΕ στην μείωση του ενεργειακού κόστους. Πέρα και πάνω από την μείωση της μοναδιαίας τιμής της KWh , οι ΑΠΕ στηρίζουν τον καταναλωτή", τονίζει ο κ. Γιαρέντης.

