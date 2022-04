Πολιτική

Γενοκτονία Αρμενίων: Μήνυμα Δένδια για την Ημέρα μνήμης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση του υπουργού Εξωτερικών στο Twitter για την Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων.



Μήνυμα για την Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων ανάρτησε στο λογαριασμό του στο twitter o υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

«Η σκέψη μας τη σημερινή ημέρα στην οποία τιμάται φέτος στην Ελλάδα η μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Αρμενίων, βρίσκεται στους Αρμένιους της πατρίδας μας και σε ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε σημειώνοντας πως «Η διεύρυνση της διεθνούς αναγνώρισης της Γενοκτονίας είναι χρέος της ανθρωπότητας».

Η σκέψη μας τη σημερινή ημέρα στην οποία τιμάται φέτος στην????η μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Αρμενίων????, βρίσκεται στους Αρμένιους της πατρίδας μας & σε ολόκληρο τον κόσμο. Η διεύρυνση της διεθνούς αναγνώρισης της Γενοκτονίας είναι χρέος της ανθρωπότητας.#armeniangenocide pic.twitter.com/YQK2KMAqk6

— Nikos Dendias (@NikosDendias) April 17, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Απάτη: Της έταζαν... έρωτα και της “έφαγαν” 130000 ευρώ!

Έβρος: Επεισόδιο με πυροβολισμούς στα ελληνοτουρκικά σύνορα

“Ροζ Φεγγάρι”: Μαγική εικόνα από την NASA