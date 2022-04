Κοινωνία

Καρδίτσα - Τροχαίο: Πέθανε ο 16χρονος που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση

Ο άτυχος νέος υπέκυψε στα τραύματά του βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια του και τους φίλους του.

Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 16χρονος μαθητής από την περιοχή Ματαράγκα Καρδίτσας που νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση έπειτα από τροχαίο.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Διευθυντής του τμήματος αιμοδοσίας του Γ.Ν. Καρδίτσας Κωνσταντίνος Αθανασίου αναφέροντας το ακόλουθο μήνυμα:

«Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Γεν.Νοσ.Καρδιτσας,το 16χρονο παλληκαρακι μας έχασε την άνιση μάχη και...έφυγε. Ευχαριστούμε θερμά τους Εθελοντές Αιμοδότες, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας για προσφορά αίματος όχι μόνο στο Νομό της Καρδίτσας, αλλα και σε όλη την Ελλάδα! Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια μας στην οικογένεια του άτυχου νέου. Η αιμοδοσία της Κυριακής 17-4-22 μετατρέπεται πλέον σε εθελοντική, στη μνήμη του άτυχου Τριαντάφυλλου».

Ο άτυχος νέος οδηγούσε το μηχανάκι του όταν συγκρούστηκε με ένα ΙΧ όχημα. Νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Καρδίτσας σε κρίσιμη κατάσταση για περίπου δύο ημέρες.

Ο νεαρός, είχε υποστεί βαριές κακώσεις σε διάφορα μέρη του σώματός του και παρά τις τεράστιες μάχες που έδωσαν γιατροί και νοσηλευτές για να τον κρατήσουν στη ζωή υπέκυψε στα τραύματα του. Το δυστύχημα έλαβε χώρα το μεσημέρι της Παρασκευής (15/4) στην οδό Σοφάδων – Κυψέλης.

Πηγή: karditsalive.net

