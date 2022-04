Αθλητικά

Ρονάλντο: Πριμ μαμούθ από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά το χατ τρικ!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έπιασε μπόνους με το χατ-τρικ που πέτυχε στο Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Νόριτς!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν και πάλι αυτός που έσωσε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς πέτυχε χατ τρικ και την οδήγησε στη δύσκολη νίκη επί της Νόριτς του Δημήτρη Γιαννούλη με 3-2, στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της Premier League, διατηρώντας την «ζωντανή» στη μάχη για τη συμμετοχή στο Champions League.

Τα τρία αυτά γκολ ενεργοποίησαν το συμβόλαιο που είχε υπογράψει ο Πορτογάλος σούπερ σταρ και σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ θα εισπράξει το ποσό του 1.026.000 ευρώ, καθώς έφθασε τα 21 γκολ τη φετινή σεζόν με τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων».

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την «Daily Mirror», μετά το χατ τρικ ενεργοποιήθηκε η ρήτρα που υπάρχει στο συμβόλαιό του, σύμφωνα με την οποία θα λάβει 906.000 ευρώ, μόνο αν ξεπεράσει τα 20 τέρματα, γεγονός που συνέβη στο ματς με τη Νόριτς και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο. Επίσης για κάθε επιπλέον τέρμα μετά τα 20 ο Ρονάλντο θα εισπράττει επιπλέον 120 χιλιάδες ευρώ, αυξάνοντας το κίνητρο του σε κάθε παιχνίδι έως το τέλος της σεζόν.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Αιματηρή συμπλοκή σε μπαρ

Έβρος: Επεισόδιο με πυροβολισμούς στα ελληνοτουρκικά σύνορα

“Ροζ Φεγγάρι”: Μαγική εικόνα από την NASA