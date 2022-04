Κόσμος

Ερντογάν: Ευχετήριο μήνυμα για το Πάσχα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πασχαλινό μήνυμα προς τους Χριστιανούς πολίτες της Τουρκίας απηύθυνε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν

Πασχαλινό μήνυμα προς τους Χριστιανούς πολίτες της Τουρκίας απηύθυνε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν

Στο μήνυμά του ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρει:

«Συγχαίρω τους χριστιανούς πολίτες μας για το Πάσχα. Η χώρα μας όπου ο καθένας μπορεί να έχει ελεύθερα τη δική του πίστη, πολιτισμό και παράδοση, το έθνος μας το οποίο είναι συνυφασμένο με τα αισθήματα της αδελφοσύνης και της αλληλεγγύης, συνεχίζει να αποτελεί απαράμιλλο παράδειγμα για ολόκληρο τον κόσμο από το παρελθόν μέχρι σήμερα Ως μέλη ενός βαθιά ριζωμένου πολιτισμού εμπλουτισμένου από την τεράστια συνεισφορά του κάθε ενός από εμάς, θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε με σιγουριά προς το μέλλον με ειρήνη και ηρεμία. Εύχομαι ευημερία στους χριστιανούς πολίτες μας και σε όλους τους Χριστιανούς, με τους οποίους μοιραζόμαστε τη χαρά που νιώθουν με την ευκαιρία του Πάσχα».

Ειδήσεις σήμερα:

Έβρος: Επεισόδιο με πυροβολισμούς στα ελληνοτουρκικά σύνορα

“Ροζ Φεγγάρι”: Μαγική εικόνα από την NASA

Εύβοια: Άγνωστοι “γάζωσαν” με 13 σφαίρες αυτοκίνητο αστυνομικού