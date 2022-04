Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ - Ηπατίτιδα σε παιδιά: Εγρήγορση για τα περιστατικά στην Βρετανία

Ανησυχία για τον υψηλό αριθμό περιστατικών οξείας ηπατίτιδας, σε παιδιά. Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ.



Τις τελευταίες εβδομάδες, παρατηρήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένας ασυνήθιστα υψηλός αριθμός περιπτώσεων οξείας ηπατίτιδας, σε παιδιά, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός σε σχετική ανακοίνωση, σε κανένα περιστατικό δεν απομονώθηκε ιός ηπατίτιδας (Α έως Ε) και δεν παρατηρήθηκε επιδημιολογική συσχέτιση με ταξίδια. Το κλινικό σύνδρομο εμφανίζεται σε παιδιά ηλικίας έως 16 ετών, κυρίως 2-5 ετών, και περιλαμβάνει σοβαρή οξεία ηπατίτιδα με αξιοσημείωτα αυξημένες τρανσαμινάσες, συχνά με ίκτερο. Σε παιδιά ηλικίας έως 10 ετών, συχνά παρατηρήθηκαν γαστρεντερικά συμπτώματα, συνήθως έμετοι, που προηγήθηκαν του ίκτερου.

Μέχρι τις 8 Απριλίου 2022, είχαν εντοπιστεί 74 κρούσματα, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκαν μεταφορά σε εξειδικευμένες παιδιατρικές ηπατολογικές μονάδες και έξι (6) παιδιά υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση ήπατος. Σύμφωνα με αναφορές των ειδικών μονάδων, έως τις 11 Απριλίου, δεν έχει καταγραφεί κανένας θάνατος.

Από τον εργαστηριακό έλεγχο που έχει έως τώρα πραγματοποιηθεί, έχουν αποκλειστεί οι ιοί ηπατίτιδας (Α έως Ε), ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έχει εντοπιστεί ιός SARS-CoV-2 και/ή αδενοϊός, χωρίς όμως να μπορεί να αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής ο τυχόν ρόλος των ιών αυτών στην παθογένεια της ηπατίτιδας που εμφανίζουν τα καταγεγραμμένα περιστατικά. Συνεπώς, υποκείμενη αιτία αυτής της αύξησης, από τις αρχές του 2022, παραμένει επί του παρόντος, άγνωστη. Σε εξέλιξη βρίσκεται περαιτέρω εργαστηριακή διερεύνηση των περιστατικών που εντοπίστηκαν, για πρόσθετες λοιμώξεις, χημικούς παράγοντες και τοξίνες.



Μετά την ανακοίνωση των περιστατικών από τη Μεγάλη Βρετανία, έχουν αναφερθεί:



έως πέντε (5) περιπτώσεις (επιβεβαιωμένες ή πιθανές) οξείας ηπατίτιδας άγνωστης αιτιολογίας σε παιδιά, στην Ιρλανδία, τρία (3) επιβεβαιωμένα περιστατικά, στην Ισπανία και τέσσερα (4) περιστατικά, στην Ολλανδία, εκ των οποίων τα τρία (3) χρειάστηκαν μεταμόσχευση ήπατος.

Επίσης, υπάρχουν αναφορές για εννέα (9) κρούσματα ηπατίτιδας άγνωστης αιτιολογίας σε παιδιά, στις ΗΠΑ, τα οποία επί του παρόντος βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις εθνικές αρχές.

Στη χώρα μας, μέχρι στιγμής, δεν έχει αναφερθεί αύξηση κρουσμάτων ηπατίτιδας στα παιδιά, αλλά οι κλινικοί γιατροί καλούνται να είναι σε εγρήγορση για αυτήν την αναδυόμενη κατάσταση, να επαγρυπνούν για την έγκαιρη ανίχνευση παιδιών ηλικίας έως 16 ετών, που παρουσιάζουν σημεία και συμπτώματα ηπατίτιδας, χωρίς σαφή αιτιολογία και σε τέτοια περίπτωση να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΔΥ.

Ο ΕΟΔΥ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης, βρίσκεται σε συστηματική επικοινωνία με τους ευρωπαϊκούς φορείς Δημόσιας Υγείας, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) και έχει ήδη ενημερώσει σχετικά, όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο καθώς και τις Επιστημονικές Εταιρείες τα μέλη των οποίων ενδέχεται να αντιμετωπίσουν παρόμοια περιστατικά.

