ΠΑΣ Γιάννινα – ΑΕΚ: Έβρεξε… γκολ στους “Ζωσιμάδες”

Η ΑΕΚ πήρε μια υπερπολύτιμη νίκη σε έναν αγώνα με έντονο σασπένς

Σε ένα πολύ κρίσιμο ματς από βαθμολογικής πλευράς, η ΑΕΚ επικράτησε 3-2 του ΠΑΣ Γιάννινα στους «Ζωσιμάδες» και παραμένει ισόβαθμη με τον Παναθηναϊκό στην 4η θέση της Super League, με την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής των play off. Οι Κριχόβιακ (4΄), Ρότα (45+2΄) και Αραούχο (69΄) πέτυχαν τα γκολ των νικητών, ενώ μείωσε δύο φορές ο Περέα (52΄, 90΄) για τον ΠΑΣ που παραμένει χωρίς νίκη στα play off.

Όλα ευνοϊκά κύλησαν για την ΑΕΚ σε έναν αγώνα, μετά από πάρα πολύ καιρό. Αυτή τη φορά τα πράγματα πήγαν ακριβώς όπως θα ήθελαν οι «κιτρινόμαυροι» με δυο γκολ σε πολύ κομβικά σημεία και ενδιάμεσα ένα ακυρωθέν του αντιπάλου στο... χιλιοστό και χάρη στο VAR.

Επίσης μετά από καιρό, ο Στίβεν Τσούμπερ «κουβάλησε» την ομάδα του δημιουργώντας και τα δύο τέρματα που έβαλαν στέρεες βάσεις για τη νίκη. Στο 4΄ αυτός ήταν που «διεμβόλησε» την άμυνα του ΠΑΣ και γύρισε τη μπάλα όπως έπρεπε, μεσολάβησε λάθος απόκρουση του Κάργα και από δύσκολη γωνία ο Γκρεγκόρζ Κριχόβιακ σημείωσε το πρώτο γκολ της καριέρας του στην Ελλάδα.

Στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου πάλι ο Τσούμπερ πέρασε έξοχη ασίστ στον Ρότα, ο οποίος απέφυγε τον αντίπαλό του και με το αριστερό έγραψε το 0-2 σκοράροντας για δεύτερο συνεχόμενο ματς. Σε εκπληκτική κατάσταση παραμένει ο δεξιός φουλ μπακ της Ένωσης, μετά την κλήση του στην εθνική ομάδα. Ενδιάμεσα, στο 24΄, ο Σάλιακας σκόραρε μετά από έξοχη ενέργεια του Περέα, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οριακό οφσάιντ στην αρχή της φάσης.

Κάτι παρόμοιο συνέβη και στο 52΄ με τον ΠΑΣ να μειώνει το σκορ και να μπαίνει ξανά στο παιχνίδι. Αυτή τη φορά ο Σάλιακας δημιούργησε με παράλληλη μπαλιά και ο Περέα διαμόρφωσε το 1-2 με σουτ πάνω στην κίνηση πετυχαίνοντας το 8ο εφετινό του γκολ.

Όμως στο 69΄ οι φιλοξενούμενοι πήραν ξανά διαφορά δύο τερμάτων με τον Σέρχιο Αραούχο να διαμορφώνει το 1-3, με τη μπάλα να κοντράρει στον Εραμούσπε και να αλλάζει πορεία ξεγελώντας τον Λοντίγκιν. Στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης ο ΠΑΣ μείωσε σε 2-3 ακριβώς με τους ίδιους πρωταγωνιστές: Σάλιακας τη σέντρα, Περέα την κεφαλιά και... γκολ το οποίο μετέτρεψε σε «θρίλερ» τα 4-5 λεπτά των καθυστερήσεων. Χρόνος που κύλησε χωρίς να απειληθεί η Ένωση, που κράτησε την πολύτιμη νίκη και απέφυγε ένα... εφιαλτικό φινάλε.

Γενικά η ΑΕΚ ήταν καλή στο πρώτο ημίχρονο, σίγουρα καλύτερη από ότι στους τελευταίους αγώνες της. Αμυντικά συνεχίζει να έχει τα «θέματά» της αφού για ακόμα μία φορά το κεντρικό δίδυμο των Μήτογλου, Τζαβέλλα δεν ενέπνεε εμπιστοσύνη. Όμως, από τη μέση και μπροστά φάνηκε για ακόμα μία φορά η ποιότητα των παικτών της, χάρη στην οποία παρέμεινε αήττητη για 7ο συνεχόμενο ματς στους «Ζωσιμάδες», γήπεδο στο οποίο για τελευταία φορά έχασε το 2013.

Διαιτητής: Μανούχος

Κίτρινες: Γκαρντάφσκι, Σάλιακας - Μάνταλος, Σάκχοφ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Ηρακλής Μεταξάς): Λοντίγκιν, Σάλιακας, Εραμούσπε, Κάργας, Πίρσμαν, Καραχάλιος, Στάνκο, Γκαρντάφσκι (78΄ Κόντε), Σνάιντερ (62΄ Μορέιρα), Ντομίνγκεθ, Περέα.

ΑΕΚ (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Στάνκοβιτς, Ρότα, Τζαβέλλας, Μήτογλου, Χατζισαφί, Κριχόβιακ (88΄ Σάκχοφ), Σιμάνσκι (78΄ Σιμόες), Τσούμπερ, Γκαρσία (84΄ Σβάρνας), Μάνταλος, Αραούχο (88΄ Ανσαριφάρντ)

