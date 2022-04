Παράξενα

Καλαμπάκα: Του σφηνώθηκε καρφί στο κεφάλι! (εικόνες)

Από "θαύμα" σώθηκε ο άνδρας, ο οποίος βρέθηκε ξαφνικά με ένα καρφί στο κεφάλι του κατά την διάρκεια εργασιών.



Ένα πραγματικό θαύμα έζησε πρόσφατα ένας κάτοικος Καλαμπάκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε ξαφνικά με ένα καρφί 5 εκ. στο κεφάλι του κατά το διάστημα εργασιών που έκανε.

Εκτός από το αρχικό τράνταγμα που ένιωσε δεν ακολούθησε ούτε πόνος ούτε κάποιο άλλο σύμπτωμα.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας, στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων και από εκεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου του έγινε επέμβαση και του αφαιρέθηκε το καρφί με επιτυχία.

Ο άνδρας αναρρώνει υπό παρακολούθηση, αλλά εκτιμάται ότι δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο η υγεία του.

Πρόκειται πραγματικά για ένα σπανιότατο περιστατικό, καθώς αν το καρφί βρισκόταν ελάχιστα χιλιοστά από το σημείο που σφηνώθηκε, θα ήταν πολύ επικίνδυνο για την υγεία του.

