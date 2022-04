Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Η κεταμίνη, οι καταθέσεις των γιατρών και το αίτημα αποφυλάκισης

Τι υποστηρίζει η 33χρονη για τις αναζητήσεις στο διαδίκτυο. Πότε θα καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης. Συνεχίζεται η έρευνα και για τα άλλα δυο παιδιά.



Τα έγγραφα με τις γνωματεύσεις των ειδικών αναμένει η υπεράσπιση της Ρούλας Πισπιρίγκου, για να υποβάλλει αίτημα για την αποφυλάκισή της.

Ένας από τους συνήγορους της 33χρονης, δήλωσε πώς η κεταμίνη υπήρχε ήδη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαϊα Κυριακού και πως η κατηγορούμενη αναζήτησε στο διαδίκτυο τη συγκεκριμένη ουσία, μόνο την ημέρα της σύλληψής της.

Παράλληλα, φως στα αίτια θανάτου των τριών κοριτσιών από την Πάτρα, αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα της έρευνας για τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες, έχασε τη ζωή της, η Ίριδα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα πρώτα στοιχεία, δείχνουν εγκληματική ενέργεια.

Οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο

Στις 17 Ιανουαρίου κι ενώ η Τζωρτζίνα είχε εισαχθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών για προγραμματισμένη μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου η μητέρα της αναζητούσε στο διαδίκτυο κάποιες ουσίες. Η ίδια υποστηρίζει ότι δεν έψαξε την κεταμίνη αλλά διαφορετική ουσία η οποία όπως λέει είχε χορηγηθεί στο παιδί.

«Θανατηφόρες ουσίες και φαινοβαρβιτάλη μπορεί να είναι που έχω ψάξει εγώ αλλά το tablet είναι συνδεδεμένο με το mail του κινητού μου. Δηλαδή ό,τι έχω ψάξει στο κινητό, είναι το ίδιο mail», είπε η Ρούλα Πισπιρίγκου σε δηλώσεις της στο Mega.

Ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Όθωνας Παπαδόπουλος, σε δηλωσή του λέει πως «δικαιώνεται ο ισχυρισμός της ότι για πρώτη φορά έκανε έρευνα για την ουσία κεταμίνη στις 30 Μαρτίου 2022 σε χρόνο μεταγενέστερο του θανάτου της μικρής Τζωρτζίνας και ακριβώς το χρόνο κατά τον οποίο είχε δημοσιευθεί στα μέσα η σχετική είδηση για την ύπαρξη κεταμίνης στις τοξικολογικές εξετάσεις της μικρής.»

«Η κεταμίνη χορηγήθηκε στην Τζωρτζίνας από τους γιατρούς»

Δύο εβδομάδες συμπληρώνονται από την ημέρα που απολογήθηκε και αποφασίστηκε η προφυλάκισή της και η Ρούλα Πισπιρίγκου επιμένει ότι η κεταμίνη χορηγήθηκε στην Τζωρτζίνα από το προσωπικό του Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» αναφέροντας ότι η ουσία υπάρχει νοσοκομείο.

«Ναι, ναι και στο βαλιτσάκι της ΜΕΘ είπαν συγκεκριμένα που υπάρχει. Στην Παιδοχειρουργική, στο βαλιτσάκι της ΜΕΘ, στις ΜΕΘ, στη ΜΕΝ, είναι η Μονάδα Νεογνών και στο ακτινοθεραπευτικό αν δεν κάνω λάθος», δηλωσε η Ρούλα Πισπιρίγκου.

«Η φαρμακευτική ουσία κεταμίνη υπάρχει στην συγκεκριμένη παιδιατρική κλινική σε τέσσερις διαφορετικές πτέρυγες μία από τις οποίες είναι η ΜΕΘ, η επιπλέον πληροφορία είναι ότι η ουσία αυτή υπάρχει διαθέσιμη και στο βαλιτσάκι επειγουσών περιπτώσεων εκτάκτων αναγκών της μονάδας εντατικής θεραπείας και μάλιστα υπάρχει μόνιμα διαθέσιμο σε πέντε φιαλίδια των 100 μιλιγκράμ το καθένα, συνολική δηλαδή ποσότητα 500m κεταμίνης», ανέφερε ο Όθωνας Παπαδόπουλος.

Ο ιατροδικαστής Χαράλαμπος Κούτσης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ανέφερε ότι «η ανεύρεση κεταμίνης σε αυτή τη μεγάλη ποσότητα που ήταν ικανή και προκάλεσε το θάνατο, δεν προκύπτει κάτι άλλο, θέτει το δεδομένο μιας εγκληματικής ενέργειας».

Τα αίτια θανάτου της Τζωρτζίνας καλείται να εξακριβώσει η Χαρά Σπηλιοπούλου

Η ιατροδικαστής Χαρά Σπηλιοπούλου ορίστηκε από την Ανακρίτρια ώστε να εξετάσει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν για το θάνατο του παιδιού.

«Δεν ξέρουμε το κυριότερο ή αν θέλετε ένα από τα κυριότερα τον ακριβή χρόνο επελεύσεως του μοιραίου του θανάτου για την μικρή Τζωρτζίνα. Είναι ένα χρονικό σημείο πάρα πολύ σημαντικό γιατί από αυτό γίνεται η εκκίνηση προς τα πίσω του υπολογισμού του χρόνου έστω κατά προσέγγιση του χρόνου κατά των οποίων χορηγήθηκε στο παιδάκι η κεταμίνη», επισήμανε ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Κατέθεσαν τέσσεις γιατροί από το Καραμανδάνειο

Οι καταθέσεις συνεχίστηκαν και σήμερα με τέσσερις γιατρούς από το Καραμανδάνειο νοσοκομείο. Πρόκειται για τη Διευθύντρια της Παιδιατρικής Κλινικής και τρεις γιατρούς. Η παιδίατρος που είδε την Τζωρτζίνα στις 8 Απριλίου 2021 όταν η μητέρας της έλεγε ότι είχε σπασμούς ανέφερε ότι έκρινε πως έπρεπε να εισαχθεί και να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Δύο γιατροί του παιδιατρικού περιέγραψαν τις φορές που εξέτασαν το παιδί κατά τις εισαγωγές του αλλά και τη συμπεριφορά της μητέρας, ωστόσο στις εξετάσεις που υπέβαλαν την 9χρονη δεν εντόπισαν κάτι που να δικαιολογεί τις περιγραφές της Ρούλας Πισπιρίγκου.

«Οποιαδήποτε στοιχεία κι αν προστεθούν, αν δηλαδή π.χ. υπάρχουν στοιχεία Μινχάουζεν διά αντιπροσώπου κλπ, έχει μερικά τέτοια κλπ, οτιδήποτε κι αν ειπωθεί, οτιδήποτε εξέταση κι αν γίνει αυτά τα πράγματα και όλη αυτή η διαδικασία που έχει γίνει οφείλεται στην προσωπικότητά της», επισήμανε στον ΑΝΤ1 ο ψυχίατρος Δημήτρης Σούρας

Το αίτημα αποφυλάκισης

Όπως τονίζει ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου το αίτημα για την αποφυλάκισή της θα υποβληθεί όταν θα είναι έτοιμα τα απαιτούμενα έγγραφα.

