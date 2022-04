Οικονομία

Υδρογονάνθρακες - IENE: “Ναι” σε επιτάχυνση των ερευνών στην Ελλάδα

Υπέρ της απόφασης της κυβέρνησης για επιτάχυνση των ερευνών για υδρογονάνθρακες τάσσεται το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σε συνέντευξη Τύπου οι εκπρόσωποι του ΙΕΝΕ τόνισαν ότι από τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί μέχρι στιγμής, προκύπτει ότι τα κοιτάσματα της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ μπορεί να καλύψουν έως και το 20% των αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε φυσικό αέριο, ενώ πρότειναν την επέκταση των ερευνών σε νέες περιοχές όπως η θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, ο Θερμαϊκός και η Βορειοδυτική Πελοπόννησος.

«Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την εντατικοποίηση των ερευνών για υδρογονάνθρακες», τόνισε ο γενικός διευθυντής του ΙΕΝΕ Κωστής Σταμπολής, σημειώνοντας ότι η χώρα πλήρωσε πέρυσι 8 δισ. ευρώ για εξαγωγές υδρογονανθράκων, ποσό που εφέτος αναμένεται να αυξηθεί στα 10 δισ.

Ο πρώην πρόεδρος της ΕΔΕΥ Γιάννης Μπασιάς, σημείωσε ότι όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινούνται στην κατεύθυνση της επανεκκίνησης των ερευνών για υδρογονάνθρακες, ενώ για την περιοχή του Ιονίου σημείωσε πως είναι θετικό το γεγονός ότι αφενός υπάρχει απόδειξη για ύπαρξη κοιτάσματος στην περιοχή δυτικά της Κέρκυρας και αφετέρου ότι έχουν διευθετηθεί τα σύνορα με την Ιταλία. Χαρακτήρισε δε ρεαλιστικά τα χρονοδιαγράμματα που έθεσε η ΕΔΕΥ για την ολοκλήρωση των ερευνών.

Ο Γιάννης Γρηγορίου, πρώην στέλεχος των ΕΛΠΕ, ανέφερε ότι οι σεισμικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί ως τώρα παρέχουν ενδείξεις για αποθέματα της τάξης των 70-90 τρισ. κυβικών ποδιών, ενώ σε αρκετές περιοχές του Ιονίου, όπως είπε, οι πιθανότητες να υπάρχουν υδρογονάνθρακες είναι της τάξης του 25%. Πρότεινε να επεκταθούν οι παραχωρήσεις σε περιοχές όπου έρευνες που έγιναν στο παρελθόν έδωσαν ενδείξεις για υδρογονάνθρακες, όπως ο Θερμαϊκός και η Βορειοδυτική Πελοπόννησος όπου κατά τη δεκαετία του '90 είχε εντοπιστεί κοίτασμα φυσικού αερίου.

Υπέρ της προκήρυξης νέων διαγωνισμών για τις περιοχές νότια της Κρήτης αλλά και της αναζήτησης επενδυτών για τις περιοχές της δυτικής Ελλάδας που επεστράφησαν στο Δημόσιο τα προηγούμενα χρόνια, τάχθηκε η πρώην πρόεδρος της κρατικής εταιρείας έρευνας υδρογονανθράκων (ΔΕΠ-ΕΚΥ) Τερέζα Φωκιανού, επισημαίνοντας την ανάγκη να μην υπάρχει βιασύνη αλλά ούτε παλινδρομήσεις.

Οι προτάσεις του ΙΕΝΕ περιλαμβάνουν:

Να υπάρξει ενθάρρυνση των παραχωρησιούχων εταιρειών ώστε να επισπεύσουν τις ερευνητικές τους δραστηριότητες και να υποβάλουν αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα με ξεκάθαρους στόχους για ερευνητικές γεωτρήσεις.

Να αρθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια στην αδειοδότηση ερευνών και ιδιαίτερα στην έκδοση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

Να υπάρξει συνεχής προσπάθεια για προσέλκυση μεγάλων διεθνών πετρελαϊκών εταιρειών για την υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος για χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές, αποδοχή των αιτήσεων ενδιαφέροντος που θα υποβληθούν και άμεση προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Να ληφθεί υπόψη το δυναμικό κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στις συζητήσεις καθορισμού ΑΟΖ (πχ πρώτο βήμα πιθανή κατακύρωση περιοχής 1 στα σύνορα με Αλβανία στα ΕΛΠΕ -εν δυνάμει ενδιαφέρον για περιοχή Ρόδου-Καστελόριζου-Κύπρου-Κρήτης)