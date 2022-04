Κόσμος

Λουιζιάνα: Διαρροή χλωρίου από χημικό εργοστάσιο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Αρχές εξέδωσαν εντολή οι κάτοικοι της περιοχής να αναζητήσουν «καταφύγιο εκεί όπου βρίσκονται».

Οι αρχές της Λουιζιάνας ήραν, περίπου πέντε ώρες αφού την έδωσαν, την εντολή προς τους κατοίκους τομέα της πολιτείας να «βρουν καταφύγιο εκεί όπου βρίσκονταν», εξαιτίας διαρροής χλωρίου από χημικό εργοστάσιο.

Η εντολή αυτή, που δίνεται από τις αρχές σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, σημαίνει πως οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους, να μην βγαίνουν έξω παρά μόνο αν είναι απολύτως αναγκαίο.

Πυρκαγιά και διαρροή χλωρίου σε εγκατάσταση της Olin Corp, η οποία υπενοικιάζει τμήμα εργοστασίου της Dow Chemical στην Πλάκεμιν, αναφέρθηκαν στο γραφείο του σερίφη της Άιμπερβιλ περί τις 20:40, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του Κλιντ Μουρ.

«Αφού παρακολουθήσαμε συστηματικά τα δεδομένα για την ποιότητα του αέρα, θεωρούμε πως είναι ασφαλές να επιστρέψουμε στις φυσιολογικές μας δραστηριότητες. Ωστόσο, ερευνούμε ακόμη την αιτία της πυρκαγιάς και της διαρροής» του χλωρίου, εξήγησε ο κ. Μουρ.

«Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί εξαιτίας του συμβάντος και δεν έχει αναφερθεί καμία πιθανή έκθεση (σ.σ. κατοίκων στο χλώριο) εκτός εγκατάστασης», είπε από την πλευρά του εκπρόσωπος της Olin Corp. «Στο μεταξύ, οι προσπάθειες αντιμετώπισης της διαρροής του χλωρίου συνεχίζονται, παράλληλα με την ανάλυση για να εξακριβωθεί η αιτία του συμβάντος», πρόσθεσε.

Η πολιτειακή αστυνομία της Λουιζιάνας παρέδωσε ξανά στην κυκλοφορία αυτοκινητόδρομο κοντά στο εργοστάσιο τον οποίο είχε κλείσει νωρίτερα και στις δύο κατευθύνσεις.

Photo: A cloud coming from the Dow chemical plant in Plaquemine is floating over the Mississippi Riverhttps://t.co/RfM67Z9UXS pic.twitter.com/ubgWrRmmAU — WBRZ News (@WBRZ) April 19, 2022

Chlorine Leak Advisory



Plaquemine - Louisiana State Police Emergency Service Unit is responding to a chlorine leak at the DOW Chemical Plant in Iberville Parish. LA Hwy1 is closed in both directions. A shelter in placed has been issued as crews assess this incident. pic.twitter.com/nc4FDnufqE

— LA State Police (@LAStatePolice) April 19, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Υόρκη: Αγνοούμενη μητέρα βρέθηκε κατακρεουργημένη σε τσάντα (εικόνες)

Le Monde για Πισπιρίγκου: Μαινόμενη η Ελλάδα κατά της “Μήδειας της Πάτρας”

Ιωάννα Τούνη: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο (εικόνες)