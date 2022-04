Κοινωνία

Καλλιθέα: ιερέας αρνήθηκε συσσίτιο σε διεμφυλική – Η αντίδραση Ιερώνυμου

Η μήνυση προς τον ιερέα και η αντίδραση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος.

Την αντίδραση του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου προκάλεσε η άρνηση ιερέα να παρέχει συσσίτιο σε διεμφυλική γυναίκα, την οποία σύμφωνα με καταγγελία, πρόσβαλε κι έδιωξε.

Σύμφωνα με την καταγγελία της οργάνωσης Red Umbrella, η οποία υποστηρίζει τους εργαζόμενους στο σεξ, «Ιερέας Ναού στην περιοχή της Καλλιθέας εδώ και ημέρες αρνείται να δώσει συσσίτιο σε transgender γυναίκα που έχει ανάγκη, έχοντας ξεκάθαρα ρατσιστικό κίνητρο και δόλο καθώς δεν αποδέχεται την ταυτότητας φύλου της. Την διώχνει από την εκκλησία, της αποδίδει χυδαίους χαρακτηρισμούς, προσβάλει βάναυσα την αξιοπρέπεια της...

Της στερεί καθημερινά την παροχή φαγητού μολονότι εκείνη πληροί τις προϋποθέσεις και την χλευάζει αποκαλώντας της «άνδρα με βυζιά», «πλάσμα του διαβόλου» και πολλά αλλά κακοποιητικά και παράνομα που ουδόλως συνάδουν με το ρόλο του ιερέα αλλά και μας πάνε κοινωνικά πολύ πίσω».

H ανάρτηση της οργάνωσης έγινε την περασμένη Κυριακή, 17 Απριλίου, μόλις είχε κατατεθεί μήνυση στη ΓΑΔΑ και συγκεκριμένα στο Τμήμα αντιμετώπισης ρατσιστικού εγκλήματος.

Η γνωστοποίηση της υπόθεσης προκάλεσε την αντίδραση του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος μέσω ανακοίνωσή του τονίζει ότι, «η Εκκλησία αγκαλιάζει κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη πέρα και έξω από διακρίσεις».

«Κάθε άνθρωπος είναι πρόσωπο και ως πρόσωπο αποτελεί εικόνα του Θεού. Η Εκκλησία μας όχι μόνο αυτές τις Άγιες ημέρες αλλά κάθε ημέρα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο, κάθε στιγμή, αγκαλιάζει κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη, κάθε αδελφό μας που δοκιμάζεται, ανεξαρτήτως οιασδήποτε διάκρισης είτε αυτή αφορά στο φύλο του, είτε στη φυλή του, είτε στο χρώμα του, είτε στο θρήσκευμά του, είτε στις πεποιθήσεις του. Χωρίς να τον επικρίνει και χωρίς να τον στιγματίζει. Κάθε κληρικός της Εκκλησίας μας οφείλει να είναι διάκονος του Θεού και όλων των ανθρώπων», αναφέρει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

