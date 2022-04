Life

“Super Mammy” - Μάρκος Σεφερλής: Νέο επεισόδιο την Κυριακή του Πάσχα (εικόνες)

Άφθονο γέλιο στο 4ο επεισόδιο της κωμικής σειράς του Μάρκου Σεφερλή, που προβάλλεται στον ΑΝΤ1.



Αθάνατη Ελληνίδα μάνα: υπερπροστατευτική, πανταχού παρούσα και τα πάντα πληρούσα και ανέκαθεν στα… κάγκελα!

Ο Μάρκος Σεφερλής, στη «Super Mammy», τη νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, που προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 22:00, μεταμορφώνεται στη Χαρίκλεια, στο απόλυτο mama-symbol, για να μιλήσει την αξεπέραστη γλώσσα της κλασικής μάνας σε μια κλασική οικογένεια!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ 4ο ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ, ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

«Μας πιάσανε στο δείπνο»

Η Χαρίκλεια και η Μίνα δεν προσκαλούνται στο μπάτσελορ πάρτι της Μαρίας, επειδή είναι μεγάλες σε ηλικία. Στην προσπάθειά τους να το σαμποτάρουν, κάνουν κατά λάθος άνω – κάτω μια… κηδεία! Λίγο μετά, η Χαρίκλεια προσκαλεί την κυρία Τσαλαπαταούρα σε δείπνο, στο οποίο αναλαμβάνουν να μαγειρέψουν και να σερβίρουν ο Τεό και ο Τέρυ. Μόλις η Χαρίκλεια πληροφορείται ότι το σπίτι της κυρίας Τσαλαπαταούρα διαθέτει δύο τουαλέτες, προκειμένου να την εντυπωσιάσει, εγκαθιστά κι αυτή μια δεύτερη τουαλέτα κάτω από τις σκάλες. Όταν, όμως, ο Παππούς, θα μπερδέψει τις πόρτες και θα μπει στην ντουλάπα, τα αποτελέσματα θα είναι ολέθρια…

H «Super Mammy» βασίζεται στην τηλεοπτική κωμική σειρά του BBC «MRS BROWN'S BOYS» και αποτελείται από αυτοτελή επεισόδια.

ΣΕΝΑΡΙΟ/ΔΙΑΣΚΕΥΗ: Μάρκος Σεφερλής - Στέλιος Παπαδόπουλος

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μάρκος Σεφερλής

ΤΗΛΕΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιώργος Καληώρας

ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ: Μάρκος Σεφερλής

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ (με αλφαβητική σειρά): Αρετή Ζαχαριάδου, Γιάννης Καπετάνιος, Χριστιάνα Καρνέζη, Γιώργης Κοντοπόδης, Σταύρος Νικολαΐδης, Νταίζη Σεμπεκοπούλου, Κώστας Σόμμερ, Δημήτρης Σταρόβας, Έλενα Τσαβαλιά, Τάνια Τρύπη.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ (με αλφαβητική σειρά): Γιάννης Αγριόμαλλος, Περικλής Αλμπάνης, Αντώνης Βλάσσης, Μάριος Γλύκας, Λεωνίδας Ιορδάνου, Φανούρης Κορρές, Ιωάννα Στρίγγα

#SuperMammy

Instagram

@xarikleia_official

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν από κοντά τα γυρίσματα του «Super Mammy», μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο e-mail supermammyant1@gmail.com.

