Σεισμός στην Σαντορίνη

Η δόνηση έγινε ιδαίτερα αισθητή προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε σημειώθηκε στις 15:19 της Μεγάλης Τρίτης στη Σαντορίνη.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα ανατολικά – βορειοανατολικά της Οίας. Το εστιακό βάθος του ήταν 16 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή στους κατοίκους του νησιού.

