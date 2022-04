Κοινωνία

Φονικό στην Κρήτη: Στα Άνω Λιόσια συνέλαβαν τον δράστη 10 χρόνια μετά!

Εξιχνιάστηκε δολοφονία 10 χρόνια μετά. Πώς έφτασαν στα ίχνη του δράση οι Αρχές.

Δέκα χρόνια μετά εξιχνιάστηκε ένα έγκλημα που είχε σημειωθεί στις 31 Ιανουαρίου του 2012 στα Χανιά. Θύμα ένας 76χρονος κτηνοτρόφος που είχε βρεθεί δολοφονημένος μέσα στη στάνη που διατηρούσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα Άνω Λιόσια, όπου βρισκόταν το τελευταίο διάστημα, συνελήφθη πριν από λίγες ώρες ένας 66χρονος από τα Χανιά. Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να είναι ο δράστης του στυγερού εγκλήματος που είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Αποκόρωνα στα Χανιά στα τέλη του Ιανουαρίου του 2012!

Ο άτυχος ηλικιωμένος είχε βρεθεί νεκρός μέσα σε ποιμνιοστάσιο από τον ίδιο του τον γιο, έχοντας πυροβοληθεί στην κοιλιά. Μάλιστα, ο δράστης προτού ανοίξει πυρ εναντίον του 76χρονου, τον είχε χτυπήσει πέντε φορές στο κεφάλι με ένα σκληρό αντικείμενο.

Ο 66χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Άνω Λιόσια από αστυνομικούς της Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τα στοιχεία του από τους συναδέλφους τους της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων.

Ο άνδρας αναμένεται να μεταφερθεί στην Κρήτη, προκειμένου να απολογηθεί στις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές.

Πηγή: ekriti

