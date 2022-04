Κόσμος

Ουκρανία: Υπό ρωσικό έλεγχο η Κρεμίνα - Εκρήξεις στο Μικολάγιφ

Φιλορώσοι αυτονομιστές ανακοίνωσαν ότι κυρίευσαν την πόλη Κρεμίνα. Νέοι βομβαρδισμοί στο Μικολάγιφ. Στρατιωτικά αεροσκάφη στέλνουν συμμαχικές δυνάμεις.



Φιλορώσοι αυτονομιστές από την αυτοανακηρυγμένη Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ ανακοίνωσαν ότι κυρίευσαν την πόλη Κρεμίνα (ανατολικά).

Η Κρεμίνα, στην περιφέρεια Λουγκάνσκ, βρίσκεται πλέον «πλήρως» υπό τον έλεγχο μονάδων της «Λαϊκής Δημοκρατίας», ανέφερε η Λαϊκή Πολιτοφυλακή του Λουγκάνσκ μέσω Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Η ίδια πηγή μεταφόρτωσε βίντεο στο οποίο εικονίζεται η ρωσική σημαία στην είσοδο του δημαρχείου.

Ο Ουκρανός περιφερειάρχης της Λουγκάνσκ, ο Σερχίι Γκαϊντάι, ανέφερε τη Δευτέρα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχασαν τον έλεγχο στην Κρεμίνα, βόρεια από το Σεβεροντονιέτσκ και βορειοδυτικά της πόλης Λουγκάνσκ.

Στην πόλη φέρονται να απέμεναν κάπου 4.000 από τους 18.000 κατοίκους που μετρούσε προτού ξεσπάσει ο πόλεμος. Κατά την εκτίμηση του αμερικανικού κέντρου έρευνας Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (Institute for the Study of War, ISW), η προέλαση στην Κρεμίνα ήταν η μοναδική χερσαία επιχείρηση των ρωσικών δυνάμεων και των συμμάχων τους που σημείωσε «σημαντική πρόοδο» το προηγούμενο 24ωρο.

Βομβαρδισμοί στο Μικολάγιφ

Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί πλήττουν την ουκρανική πόλη Μικολάγιφ (νότια), σύμφωνα με τον δήμαρχό της. «Εκρήξεις στη Μικολάγιφ ξανά», ανέφερε ο δήμαρχος Ολεξάντρ Σιενκέβιτς μέσω της πλατφόρμας Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Ο αιρετός κάλεσε τους κατοίκους της πόλης να καλυφθούν και να μείνουν μακριά από παράθυρα. Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN μετέδωσε από την πλευρά του ότι σε τομείς της πόλης ξέσπασαν πυρκαγιές. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή για το εύρος των υλικών ζημιών ως αυτό το στάδιο.

ΗΠΑ: στρατιωτικά αεροσκάφη και ανταλλακτικά από συμμαχικές χώρες

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας έλαβαν στρατιωτικά αεροσκάφη και ανταλλακτικά για να επισκευάσουν αεροσκάφη που έχουν υποστεί ζημιές, ανακοίνωσε χθες Τρίτη το αμερικανικό Πεντάγωνο.

Η Ουκρανία έχει υπερβεί τις προσδοκίες των συμμάχων της και στρατιωτικών αναλυτών, όχι μόνο διατηρώντας επιχειρησιακή την Πολεμική της Αεροπορία σχεδόν δύο μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, αλλά και επισκευάζοντας αεροσκάφη που έχουν υποστεί ζημιές και, κατά τα φαινόμενα, ενισχύοντας τον στόλο της.

Ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου Τζον Κίρμπι δεν έκανε γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιες χώρες έστειλαν αεροσκάφη, πάντως αναγνώρισε πώς έγιναν νέες παραδόσεις και πρόσθεσε ότι η Ουκρανία έχει σήμερα περισσότερα διαθέσιμα μαχητικά αεροσκάφη από όσα είχε πριν από δύο εβδομάδες.

«Έχουν λάβει επιπλέον αεροσκάφη και ανταλλακτικά για να τους βοηθήσουν να έχουν περισσότερα αεροσκάφη στους αιθέρες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι σε ενημέρωση Τύπου, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Ο Κίρμπι διευκρίνισε ότι η Ουάσινγκτον δεν έστειλε κανένα αεροσκάφος στο Κίεβο. «Σίγουρα τους ενισχύσαμε με την αποστολή περισσότερων ανταλλακτικών που θα βοηθήσουν σε ό,τι αφορά τις ανάγκες των αεροσκαφών τους, αλλά δεν έχουμε στείλει κανένα αεροσκάφος», δήλωσε.

Ωστόσο, αυτό ενδέχεται σύντομα να αλλάξει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σχέδια για τη μεταφορά ρωσικής κατασκευής ελικοπτέρων στην Ουκρανία, τα οποία προορίζονταν παλαιότερα για το Αφγανιστάν. Πάνω από 50 ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου, ο εναέριος χώρος της Ουκρανίας παραμένει «διαφιλονικούμενος» εν μέρει λόγω της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας και της αντιαεροπορικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένων των φορητών πυραύλων εδάφους-αέρος που προσέφεραν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους.

Το γεγονός αυτό επέτρεψε στην Ουκρανία να διεξάγει πιο αποτελεσματική χερσαία επιχείρηση από ό,τι αν η Ρωσία είχε την κυριαρχία στους αιθέρες, και κατάφερε να αντιμετωπίσει από αέρος τις δυνάμεις των εισβολέων.

Βαριά όπλα στέλνει ο Καναδάς

Από την πλευτά του, ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε ότι η Οτάβα θα στείλει κι άλλα βαριά πυροβόλα στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κατόπιν αιτήματος του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τον πρόεδρο Ζελένσκι από την αρχή (σ.σ. της ρωσικής στρατιωτικής εισβολής την 24η Φεβρουαρίου) και ανταποκρινόμαστε σε ό,τι χρειάζονται πολύ συγκεκριμένα», διαβεβαίωσε ο κ. Τριντό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Νιου Μπράνσγουικ. «Το πιο πρόσφατο ουκρανικό αίτημα στον Καναδά είναι να τους στείλουμε βαρύ πυροβολικό, εξαιτίας της φάσης στην οποία εισέρχεται ο πόλεμος αυτή τη στιγμή» και η καναδική κυβέρνηση θα το ικανοποιήσει, συνέχισε. Ο Καναδός πρωθυπουργός είπε πως θα δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες.

Βέλγιο και Ολλανδία θα στείλουν βαριά όπλα

Το Βέλγιο και η Ολλανδία σχεδιάζουν να παραδώσουν περισσότερα βαριά όπλα στην Ουκρανία ενόψει της επίθεσης της Ρωσίας στο Ντονμπάς, ανακοίνωσαν οι πρωθυπουργοί των δύο κρατών-μελών της ΕΕ, ο Αλεξάντερ Ντε Κρο και ο Μαρκ Ρούτε, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου. Οι δύο χώρες θα συνεργαστούν με άλλους εταίρους για τον σκοπό αυτό, πρόσθεσαν χωρίς να διευκρινίσουν με ποιους.

Ο κ. Ντε Κρο χαρακτήρισε την κλιμάκωση της βίας στο Ντονμπάς «απόλυτο ναδίρ» για την Ευρώπη, διαμηνύοντας ότι οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας θα καταστούν ακόμη πιο αυστηρές και ότι θα έχουν αντίκτυπο. «Αλλά αυτό θα πάρει κι άλλο χρόνο», πρόσθεσε.

Πάντως τόσο ο κ. Ντε Κρο όσο και ο κ. Ρούτε φάνηκαν να είναι επιφυλακτικοί ως προς την ταχεία εισδοχή της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημείωσαν ότι πρώτα θα πρέπει να υπάρξει ανοικοδόμηση της χώρας, ενώ έκριναν πως η ΕΕ πρέπει να προσφέρει εκτενή βοήθεια γι’ αυτή.

