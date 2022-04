Πολιτική

Ακάρ: Προκλητική ρητορική από πολιτικούς στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέες προκληρικές δηλώσεις από τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας. Τι είπε για την Ελλάδα και το Κυπριακό.

Της Άννας Ανδρέου

Σε ομιλία του σε διάσκεψη με θέμα «Άμυνα και Ασφάλεια σε κρίση», ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ είπε «καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να λύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο, την ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο».

«Το ίδιο αναμένουμε και από τους Έλληνες ομολόγους μας να ενεργούν σύμφωνα με τις σχέσεις καλής γειτονίας και να συμπεριφέρονται με βάση το διεθνές δίκαιο, προκειμένου να επιτευχθεί η ειρήνη και η σταθερότητα. Παρόλο που τείνουμε χέρι φιλίας και προσπαθούμε να καταστήσουμε τη Μεσόγειο μία θάλασσα ειρήνης, ερχόμαστε αντιμέτωποι με προκλητικές και παράνομες ενέργειες, καθώς και με δηλώσεις ορισμένων Ελλήνων αξιωματούχων. Παρά τις καλοπροαίρετες εκκλήσεις μας για διάλογο, η Ελλάδα προβαίνει σε κάθε είδους άδικες και παράνομες ενέργειες, τις οποίες αντικρούουμε στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας και σε διπλωματικό επίπεδο και στο πεδίο της δράσης. Η πιο ειλικρινής μας επιθυμία είναι ο τουρκικός και ο ελληνικός λαός να ζήσουν με ειρήνη, ασφάλεια, σταθερότητα και ευημερία επωφελούμενοι από τα πλούτη της περιοχής», είπε ο Τούρκος Χουλουσί Ακάρ.



Για το Κυπριακό ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι εδώ και σχεδόν μισό αιώνα δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε κανένα αποτέλεσμα. «Επομένως, δύο ισότιμα, κυρίαρχα και ανεξάρτητα κράτη στην Κύπρο αποτελούν πλέον τη μόνη λύση. Η Κύπρος αποτελεί εθνική μας υπόθεση. Σύμφωνα με τις Συνθήκες Εγγυήσεων και Συμμαχίας, όπως και στο παρελθόν έτσι και σήμερα βρισκόμαστε δίπλα στους Κύπριους αδελφούς μας. Όπως λέμε πάντα, δεν εποφθαλμιούμε το δίκαιο και τα εδάφη κανενός. Ωστόσο, είμαστε αποφασισμένοι και ικανοί να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα μας στο Αιγαίο, αλλά και τα συμφέροντά μας και της ‘τδβκ’ στην ανατολική Μεσόγειο. Δεν θα επιτρέψουμε να παραβιαστούν τα δικαιώματα και το δίκιο μας. Όπως δεν έχουμε επιτρέψει κανένα τετελεσμένο μέχρι στιγμής, έτσι δεν θα το κάνουμε και στο μέλλον», είπε ο Χουλουσί Ακάρ.

Ειδήσεις σήμερα:

ΠΝΟ – πλοία: Απεργία την Πρωτομαγιά

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Μεγάλη Τετάρτη σε 165 σημεία

Κορονοϊός - Βόρεια Μακεδονία: Χωρίς πιστοποιητικά η είσοδος στη χώρα