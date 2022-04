Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Σανγκάη: Δεκάδες χιλιάδες νέα κρούσματα τις τελευταίες 24 ώρες

Παρά τον μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, οι Αρχές ανακοίνωσαν μόνο 7 θανάτους το τελευταίο εικοσιτετράωρο.

Οι αρχές στην κινεζική οικονομική πρωτεύουσα, τη Σανγκάη, ανακοίνωσαν σήμερα ακόμη επτά θανάτους ασθενών εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19 κατά το τελευταίο 24ωρο, ισάριθμους με την προηγουμένη, εξέλιξη που αύξησε στα 17 το σύνολο των θυμάτων του τρέχοντος κύματος της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη μητρόπολη των κάπου 25 εκατομμυρίων κατοίκων.

Ο απολογισμός παραμένει μολαταύτα εντυπωσιακά χαμηλός στο πελώριο αστικό κέντρο όπου καθημερινά επιβεβαιώνονται γύρω στις 20.000 νέα κρούσματα του SARS-CoV-2.

Σήμερα ανακοινώθηκε εξάλλου πως επιβεβαιώθηκαν 2.494 συμπτωματικές μολύνσεις και 16.407 ασυμπτωματικές. 390 κρούσματα εντοπίστηκαν εκτός των τομέων της Σαγκάης που τελούν σε lockdown επ’ αόριστον.

Από την εκδήλωση της επιδημίας του νέου κορονοϊού, ο οποίος ταυτοποιήθηκε στην κεντρική Κίνα στα τέλη του 2019, το Πεκίνο έχει καταφέρει –τουλάχιστον κατά τα επίσημα δεδομένα– να κρατήσει τον απολογισμό των θυμάτων κάτω από τους 5.000 νεκρούς και τον αριθμό των μολύνσεων γύρω στις 200.000 συνολικά. Οι αριθμοί αυτοί, θεαματικά κατώτεροι από αυτούς που ανακοινώνονται σε διεθνές επίπεδο, θεωρούνται γενικά πολύ υποτιμημένοι.

Η κινεζική οικονομική πρωτεύουσα όμως πλέον έχει μετατραπεί σε θέατρο της πιο σοβαρής έξαρσης της πανδημίας στον ασιατικό γίγαντα αφότου άρχισε η υγειονομική κρίση.

