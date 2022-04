Κοινωνία

Καιρός: Αρνητικές θερμοκρασίες στα κεντρικά και τα βόρεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Τσουχτερό» το κρύο σήμερα το πρωί. Σε ποιες περιοχές το θερμόμετρο έπεσε κάτω από το μηδέν.

Αρνητικές θερμοκρασίες και παγετός σημειώθηκαν τις πρωινές ώρες σήμερα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στη Βλάστη Κοζάνης με -2,7 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr οι επόμενες χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τις πρωινές ώρες της Μεγάλης Τετάρτης σημειώθηκαν σε Φαράγγι Μοιρών Φλώρινας (-1,2), Τέροβο Ιωαννίνων (-1,2), Λιβάδι Παρνασσού (-1,2) και Βουτύρο Καρπενησίου (-1,2 βαθμοί).

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία – Μαριούπολη: Κραυγή απόγνωσης από τους τελευταίους Ουκρανούς μαχητές

Κορονοϊός – Σανγκάη: Δεκάδες χιλιάδες νέα κρούσματα τις τελευταίες 24 ώρες

Πισπιρίγκου – Παπαδόπουλος: Το mail ανήκει στον Δασκαλάκη, δεν έχουμε κωδικό