Παράξενα

Άγιος Παντελεήμονας: Αλλοδαπός εισέβαλε σε ναό και φώναζε στο μικρόφωνο (βίντεο)

Απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στον Ιερό Ναό στον Άγιο Παντελεήμονα. Αναστάτωση μέσα στην εκκλησία.

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στον Ιερό Ναό στον Άγιο Παντελεήμονα κατά της διάρκεια της λειτουργίας.

Συγκεκριμένα, ένας αλλοδαπός, πιθανόν αραβικής καταγωγής, μπούκαρε στην εκκλησία, πήγε στο μικρόφωνο και άρχισε να φωνάζει προς τους πιστούς, ωστόσο κανένας δεν καταλάβαινε τι έλεγε ο άνδρας

Δύο άνδρες από την χορωδία έτρεξαν προς το μέρος του και τον έβγαλαν έξω από τον Ιερό Ναό.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, ωστόσο, μέχρι οι Αρχές να φτάσουν στο σημείο ο άνδρας είχε εξαφανιστεί . Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας ήταν υπό την επήρεια ουσιών.

