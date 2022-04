Life

Ριάνα: Συνέλαβαν τον σύντροφό της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προβλήματα με το νόμο για γνωστό ράπερ A$AP Rocky. Γιατί συνελήφθη.

Συνελήφθη ο ράπερ A$AP Rocky στο Λος Άντζελες σε σχέση με ένα περιστατικό με πυροβολισμούς

Ο Αμερικανός ράπερ A$AP Rocky τέθηκε υπό κράτηση σε σχέση με ένα περιστατικό με πυροβολισμούς, που εκτυλίχθηκε τον Νοέμβριο του 2021, κατά την άφιξή του από τα Μπαρμπέιντος στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες σήμερα, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

Αστυνομικοί του τμήματος του Λος Άντζελες και μέλη της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ συνέλαβαν τον 33χρονο καλλιτέχνη, που είχε φθάσει με ιδιωτικό αεροσκάφος από το νησί της Καραϊβικής, όπου είχε πάει για διακοπές με τη σύντροφό του και τραγουδίστρια της ποπ Ριάνα, σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Η αστυνομία του Λος Άντζελες ερευνά τον Rocky, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Ρακίμ Μάγιερς, για την πιθανή εμπλοκή του σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς, την 6η Νοεμβρίου, στο Χόλιγουντ. Το θύμα είπε στην αστυνομία ότι ο Μάγιερς και άλλα δύο άτομα το προσέγγισαν με ένα περίστροφο, ενώ περπατούσε στον δρόμο, μεταδίδει το NBC.

Το θύμα κατέθεσε επίσης ότι ο A$AP Rocky τον πυροβόλησε τρεις ή τέσσερις φορές και μια σφαίρα τον τραυμάτισε στο αριστερό του χέρι, λέει το τηλεοπτικό δίκτυο, επικαλούμενο μια έκθεση της αστυνομίας.

Ένας δικηγόρος που εκπροσωπεί τον A$AP Rocky και ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του Λος Άντζελες δεν έχουν ανταποκριθεί προς το παρόν σε αίτημα να σχολιάσουν.

Τον Ιανουάριο η Ριάνα ανακοίνωσε πως περιμένει το πρώτο παιδί της με τον A$AP Rocky.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλεξιπτωτιστής κρεμάστηκε έξω από C-130 (βίντεο)

Πισπιρίγκου - Σφακιανάκης: όλα τα αρχεία μπορούν να ανακτηθούν (βίντεο)

Πόλεμος στην Ουκρανία - Μαριούπολη: δραματική η κατάσταση για τους αμάχους