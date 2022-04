Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο, το τεστ πατρότητας και οι καταθέσεις των γιατρών

Ολα όσα έψαχνε η κατηγορούμενη στο διαδίκτυο πριν τον θάνατο της Τζωρτζίνας, η πρόθεση του Δασκαλάκη να κάνει τέστ πατρότητας και οι καταθέσεις των γιατρών που "καίνε" την 33χρονη.

Ραγδαίες είναι οι αποκαλύψεις στο "θρίλερ" με τον θάνατο των τριών παιδιών στην Πάτρα που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Την ίδια ώρα η "διαμάχη" της προφυλακισμένης Ρούλας Πισπιρίγκου, η οποία κατηγορείται για τον θάνατο της 9χρονης Τζωρτζίνας και του εν διαστάσει συζύγου της Μάνο Δασκαλάκη εξελίσσεται σε σήριαλ.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο εν διαστάσει σύζυγος της 33χρονης Μάνος Δασκαλάκης θα ζητήσει τεστ DNA, για να διαπιστώσει αν πράγματι είναι πατέρας της Μαλένας και της Ιριδας, έχει προκαλέσει «εκνευρισμό και θυμό» στην πλευρά της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Η πρόταση, για να διεξαχθεί τεστ πατρότητας είχε προηγηθεί από τον ταξίαρχο εν αποστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας Θανάση Κατερινόπουλο, που έχει τονίσει ότι κάτι τέτοιο θα συνεισφέρει στις έρευνες για τους θανάτους των κοριτσιών της οικογένειας.

«Οταν γινόταν η διάγνωση της κάθε εγκυμοσύνης, ο Μάνος επαίρετο ότι ήταν δυνατός και καρπερός…» μεταφέρθηκε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» από στενό πρόσωπο του συγγενικού περιβάλλοντος της προφυλακισμένης 33χρονης πατρινής κατηγορουμένης.

Σε ό,τι αφορά το πώς αντέδρασε η ίδια, αποδίδονται στη Ρούλα Πισπιρίγκου τα παρακάτω λόγια: «Ας κάνει όσα τεστ πατρότητας θέλει. Δεν θα καταφέρει τίποτα, γιατί τίποτα απ’ όσα -ξαφνικά- υποψιάζεται δεν θα του βγει»!

Όμως, κατά πληροφορίες της της εφημερίδας δεν αποκλείεται η Ρούλα Πισπιρίγκου να στραφεί -για πρώτη φορά από πότε που βρέθηκαν σε απέναντι στρατόπεδα με τον Μάνο Δασκαλάκη ως προς τον θάνατο της 9χρονης Τζωρτζίνας- δικαστικά εναντίον του. Δηλαδή η Πισπιρίγκου προτίθεται να καταθέσει μήνυση σε βάρος του Δασκαλάκη και γι’ αυτή την επιθυμία της έχει ενημερώσει τον δικηγόρο της Οθωνα Παπαδόπουλο.

Οι αναζητήσεις της Πισπιρίγκου στο Διαδίκτυο - Την πρόδωσαν φράσεις όπως «έλλειψη οξυγόνου» και η «αναισθησία»

Την ίδια ώρα, με όλο και περισσότερα επιβαρυντικά στοιχεία και μαρτυρίες για τη σύνδεση της Ρούλας Πισπιρίγκου με τη θανατηφόρα δόση κεταμίνης που χορηγήθηκε στην 9χρονη Τζωρτζίνα, γεμίζει ο φάκελος της ανακρίτριας που ερευνά την υπόθεση της Πάτρας.

Αυτή τη φορά «φως» στην υπόθεση ρίχνει ολόκληρη η λίστα με τις αναζητήσεις της Ρούλας Πισπιρίγκου στο διαδίκτυο πριν τη νοσηλεία της Τζωρτζίνας.

«Έλλειψη οξυγόνου στον ανθρώπινο οργανισμό» φέρεται να έψαχνε στο Google σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ενώ σε άλλη αναζήτηση πληκτρολογεί «αναισθησία στα παιδιά». Στη συνέχεια προχώρησε σε αναζήτηση «αναισθητικά στα παιδιά» και στη συνέχεια «νυχτερινή επιληψία» και στη συνέχεια «εγκεφαλική ατροφία».

Ακόμα φαίνεται να έψαχνε ένα φάρμακο, το οποίο εφόσον χορηγηθεί σε μεγάλη ποσότητα οδηγεί στον θάνατο, ενώ προχώρησε και σε αναζητήσεις σε ιατρική βιβλιοθήκη.

Την «καίνε» όσα λένε οι γιατροί

Την ίδια ώρα, οι γιατροί από όλα τα νοσοκομεία όπου νοσηλεύτηκε η Τζωρτζίνα, μιλούν για ύποπτη συμπεριφορά της Πισπιρίγκου και συνδέουν τα σοβαρά επεισόδια που αντιμετώπιζε το παιδί, με την παρουσία της 33χρονης.

Όλοι συμφωνούν ότι όταν η Τζωρτίνα πήγε για νοσηλεία οι εξετάσεις της δεν έδειξαν ποτέ κάποιο παθολογικό πρόβλημα. «Εξέτασα την Τζωρτζίνα στις 8 Απριλίου 2020, όταν την έφερε η μητέρα της στα επείγοντα και ισχυρίστηκε, ότι νωρίτερα το κοριτσάκι έκανε σπασμωδικές κινήσεις με τα χεράκια του και το κεφαλάκι του.

Θα μπορούσα να χαρακτηρίσω ασαφή την περιγραφή της μητέρας, σε σχέση με τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν και ήταν καθαρές», λέει χαρακτηριστικά παιδίατρος του Καραμανδάνειου νοσοκομείου.

Μάλιστα, μία παιδίατρος, στην κατάθεσή της αποκαλύπτει ότι όταν η Τζωρτζίνα εισήχθη στο Ωνάσειο, η Πισπιρίγκου μπερδεύτηκε όταν της ζήτησε να της περιγράψει τα επεισόδια με τους σπασμούς, που όπως έλεγε πάθαινε το παιδί. «Όταν της ζήτησα να μου περιγράψει τη φύση του επεισοδίου μου απάντησε ότι η Τζωρτζίνα έτρεμε και της είπε “μαμά κοίτα πως τρέμω. Γιατί τρέμω;», σημειώνει παιδίατρος από το Ωνάσειο νοσοκομείο.

Η Πισπιρίγκου είπε σε γιατρό ότι η Τζωρτζίνα βρήκε νεκρή την Ίριδα στην κούνια της

Μία ακόμα αποκάλυψη στην υπόθεση θανάτων των τριών παιδιών από την Πάτρα έρχεται στο φως και ανατρέπει τους ισχυρισμούς της κατηγορούμενης για τη δολοφονία της 9χρονης Τζωρτζίνας, Ρούλας Πισπιρίγκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και σε αντίθεση με όσα έχει η ίδια η μητέρα των παιδιών υποστηρίξει μέχρι σήμερα, η Πισπιρίγκου είχε πει σε παιδίατρο του νοσοκομείου Παίδων ότι, τη μικρή Ίριδα βρήκε νεκρή στην κούνια της η Τζωρτζίνα.

«Μόλις πήγα στο θάλαμο της Τζωρτζίνας άρχισα να παίρνω ιστορικό από τους γονείς. Ρώτησα τη μητέρα για ποιο λόγο ήρθε το παιδί στο νοσοκομείο μας. Μου είπε, λοιπόν, από την αρχή όλο το ιστορικό του παιδιού. Μου είπε για το πρώτο περιστατικό ανακοπής που την έπαθε στο Καραμανδάνειο. Μετά την ανακοπή νοσηλεύτηκε στο Ρίο. Επίσης, μου είπε ότι η Τζωρτζίνα λίγες μέρες πριν από το το επεισόδιο που σας είπα, είχε βρει το μωρό της οικογένειας νεκρό στην κούνια του» δήλωσε ο ίδιος ο παιδίατρος.

