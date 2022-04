Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ - Πρωτογενές έλλειμμα: “ευχάριστη έκπληξη” για το 2021

Πόσο διαφορετική ήταν η τελική διαμόρφωση του ελλείμματος, έναντι του στόχου. Πόσο μειώθηκε το χρέος της γενικής Κυβέρνησης μέσα σε έναν χρόνο.

Το δρόμο για νέες παρεμβάσεις δημοσιονομικού χαρακτήρα ανοίγει το έλλειμμα του 2021 το οποίο ανακοίνωσαν σήμερα ΕΛΣΤΑΤ και Eurostat, καθώς διαμορφώθηκε σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα έναντι του στόχου, ενώ εντυπωσιακή ήταν η μείωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστού επί του ΑΕΠ.

Πιο συγκεκριμένα, το έλλειμμα διαμορφώθηκε για το 2021 στο 5%, έναντι στόχου 7%, κάτι που ανοίγει τον δρόμο για γενναίες παρεμβάσεις - ασπίδα απέναντι στην ακρίβεια. Βέβαια δεν δημιουργείται απευθείας δημοσιονομικός χώρος και αυτό διότι η χώρα παράγει ελλείμματα και όχι πλεονάσματα.

Ωστόσο διευκολύνονται οι κινήσεις, αφού υπάρχει ένας «αέρας» δύο ποσοστιαίων μονάδων μέσα στον οποίο μπορεί να κινηθεί η χώρα εντός του 2022. Σε απόλυτους αριθμούς το ποσό που «απελευθερώνεται» είναι της τάξεως των 3,5 δισ.ευρώ.

Να σημειωθεί ότι με βάση τον σχεδιασμό, στις 30 Απριλίου το υπουργείο Οικονομικών θα αποστείλει στην Κομισιόν τις επικαιροποιημένες προβλέψεις για έλλειμμα, ανάπτυξη και πληθωρισμό το 2022 στον απόηχο του πολέμου στην Ουκρανία και της ενεργειακής κρίσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να περιοριστεί στο 3% εφέτος έναντι στόχου 4,5% και ο πληθωρισμός σε μέσα επίπεδα αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 5,5% όταν ο προϋπολογισμός έχει ψηφιστεί με παραδοχή για μέσο εναρμονισμένο δείκτη 0,8%.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που ανακοίνωσε και η ΕΛΣΤΑΤ, το έλλειμμα γενικής κυβέρνησης υποχώρησε πέρυσι στο 7,4% του ΑΕΠ από 10,2% το 2020, το πρωτογενές έλλειμμα στο 5% από 7,2% του ΑΕΠ και το χρέος γενικής κυβέρνησης περιορίστηκε σε 193,3% του ΑΕΠ από 206,3% ένα χρόνο νωρίτερα.

Τέλος να σημειωθεί ότι τα στοιχεία της Eurostat δεν ενσωματώνουν τον παραμικρό αστερίσκο, ενώ όσον αφορά το 2020 σε σχέση με τις εκτιμήσεις του περασμένου Οκτωβρίου δεν υπάρχει μεταβολή στην εκτίμηση για το χρέος και καταγράφεται μια οριακή αναθεώρηση στο έλλειμμα από το 10,1% του ΑΕΠ στο 10,2% του ΑΕΠ.

Το ΑΕΠ το 2021 εκτιμάται στα 182,83 δισ. ευρώ από 165,326 δισ. το 2020, οριακά χαμηλότερο σε σχέση με τα 183,250 πριν την πανδημία, το 2019.

