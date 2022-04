Πολιτισμός

Άγιο Φως: Πότε και πώς θα έρθει στην Ελλάδα

Το Άγιο Φως θα φτάσει στην Ελλάδα με ειδική πτήση της Aegean Airlines. Στην τελετή αφής στα Ιεροσόλυμα αποστολή υπό τον υφ. Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης.

Στα Ιεροσόλυμα θα μεταβεί τη Μεγάλη Παρασκευή 22 Απριλίου ο υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης, προκειμένου να παραστεί στην τελετή αφής του Αγίου Φωτός που θα λάβει χώρα το Μεγάλο Σάββατο, 23 Απριλίου, στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών θα παραλάβει το Άγιο Φως από τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο Γ', με τον οποίο θα έχει επίσης συνάντηση, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Η άφιξη του Αγίου Φωτός στο αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» αναμένεται περί ώρα 18:00 το Μεγάλο Σάββατο και, εν συνεχεία, θα πραγματοποιηθεί η διανομή του σε όλη την ελληνική επικράτεια.

