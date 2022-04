Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ - Κατανάλωση: Μεγάλη αύξηση στο δ’ τρίμηνο του 2021

Στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, καταγράφεται σημαντική βελτίωση του δείκτη δημοσίου χρέους.

Σημαντική αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ σε έκθεσή της. Συγκεκριμένα κατά το 4ο τρίμηνο του 2021, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 29,01 δισ. ευρώ σε 31,05 δισ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, το ποσοστό αποταμίευσης, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -8,7% κατά το 4ο τρίμηνο του 2021, σε σύγκριση με 0,7% το 4ο τρίμηνο του 2020.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 17,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 28,8 δισ. ευρώ σε 33,8 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το euro2day.gr

Από την άλλη πλευρά:

οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών (S.11) ανήλθαν στο ποσό των 3,1 δισ. ευρώ. Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα, που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 18,4% σε σύγκριση με 20,0% το 4ο τρίμηνο του 2020

καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 6,51 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 3,18 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 4ο τρίμηνο του 2020. Επιπρόσθετα, κατά το 4ο τρίμηνο του 2021 καταγράφηκε πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων 1,99 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 2,56 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 4,52 δισ. ευρώ κατά το 4ο τρίμηνο του 2021. Το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, η καθαρή λήψη δανείων ανερχόταν σε 0,62 δισ. ευρώ

Ο τομέας της Γενικής Κυβέρνησης κατά το 4ο τρίμηνο του 2021 παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 2,7 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2020 που η καθαρή λήψη δανείων ήταν 6,4 δισ. ευρώ

Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, σε δήλωση του για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, καθώς και τη βελτίωση του δημοσιονομικού αποτελέσματος και του δείκτη δημοσίου χρέους το 2021, αναφέρει τα εξής:

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε σήμερα τα προσωρινά στοιχεία για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων του 4ου τριμήνου του 2021 και τα δημοσιονομικά στοιχεία της περιόδου 2018-2021. Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν την ορθότητα και την αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση καθ’ όλη την περίοδο παρατεταμένων και σφοδρών κρίσεων, έχοντας στηρίξει ουσιωδώς το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη, χωρίς να επιβαρύνει υπέρμετρα τα δημόσια οικονομικά.

Τουναντίον, όπως αποτυπώνεται και στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, καταγράφεται σημαντική βελτίωση του δείκτη δημοσίου χρέους. Συγκεκριμένα, το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών για το 2021 – παρά τις αναμενόμενες, λόγω της ενεργειακής κρίσης, απώλειες το 4ο τρίμηνο – παρουσίασε σημαντική αύξηση κατά 3,7 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2019. Μάλιστα, το συνολικό διαθέσιμο εισόδημα το 2021 είναι το υψηλότερο, ετησίως, από το 2013. Την ίδια στιγμή οι καταθέσεις των πολιτών έχουν σημειώσει αύξηση κατά 37 δισ. ευρώ στο τέλος του 2021.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το πρωτογενές έλλειμμα του 2021 διαμορφώθηκε στο 5% του ΑΕΠ, χαμηλότερο από την πρόβλεψη του 7% του Κρατικού Προϋπολογισμού 2022, ενώ το χρέος Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ υποχώρησε σημαντικά από 206,3% το 2020 σε 193,3% το 2021.

Όλα τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα και συγχρόνως απόδειξη ότι η ελληνική οικονομία ανέκαμψε δυναμικά, οι πολίτες βοηθήθηκαν ουσιαστικά και η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών έγινε με συνετό αλλά και αποδοτικό τρόπο. Οι θετικές αυτές εξελίξεις ενισχύουν σημαντικά την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη της χώρας και παράλληλα μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε, με λελογισμένο τρόπο, τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται από την αύξηση των τιμών της ενέργειας.

