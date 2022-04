Τεχνολογία - Επιστήμη

NASA - Άρης: Εντυπωσιακή ηλιακή έκλειψη κατέγραψε ρόβερ (βίντεο)

Το ρόβερ κατέγραψε την στιγμή που ένας από τους δύο δορυφόρους του Άρη, ο Φόβος, περνάει μπροστά από τον Ήλιο.



Μια εντυπωσιακή έκλειψη ηλίου από τον Άρη κατέγραψε η NASA. Το ρόβερ Perseverance της διαστημικής υπηρεσίας κατέγραψε εκπληκτικά πλάνα από το φεγγάρι του Άρη σε σχήμα πατάτας, Φόβος, να διασχίζει το πρόσωπο του ήλιου.

Το ρόβερ, το οποίο βρίσκεται στον Άρη από τον Φεβρουάριο του 2021, απαθανάτισε τα πλάνα με την επόμενης γενιάς κάμερα Mastcam-Z στις 2 Απριλίου.

«Ήξερα ότι θα ήταν καλό, αλλά δεν περίμενα να είναι τόσο εκπληκτικό», είπε η Rachel Howson της Malin Space Science Systems στο Σαν Ντιέγκο, ένα από τα μέλη της ομάδας Mastcam-Z που χειρίζεται την κάμερα.

Ο Φόβος είναι το μεγαλύτερο από τα δύο φεγγάρια του Άρη. Περιφέρεται γύρω από τον Άρη τρεις φορές την ημέρα και είναι τόσο κοντά στην επιφάνεια του πλανήτη που σε ορισμένες τοποθεσίες στον Άρη δεν είναι πάντα ορατό.

Η έκλειψη έλαβε χώρα την 397η Αρειανή ημέρα του Perseverance και διήρκεσε λίγο περισσότερο από 40 δευτερόλεπτα.

