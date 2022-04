Τεχνολογία - Επιστήμη

“Ροζ Φεγγάρι”: Μαγική εικόνα από την NASA

Η Πανσέληνος αυτού του μήνα είναι γνωστή και ως «Ροζ Φεγγάρι», με τη φωτεινότητα να αγγίξει το 100%. Από που πήρε το όνομά της.

Μια εντυπωσιακή εικόνα από την πανσέληνο έδωσε στη δημοσιότητα η NASA.

Η πανσέληνος απεικονίζεται πάνω από τον ορίζοντα της Γης, καθώς ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός βρίσκεται σε τροχιά 263 μίλια (423 χιλιόμετρα) πάνω από τα σύνορα Ουάσιγκτον-Όρεγκον στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Πανσέληνος αυτού του μήνα είναι γνωστή και ως «Ροζ Φεγγάρι», με τη φωτεινότητα να αγγίξει το 100%.

Το «ροζ φεγγάρι» για φέτος ήταν ορατό από την Παρασκευή και θα παραμείνει ορατό έως το πρωί της Δευτέρας.

Από πού πήρε το όνομά της

Στα παλαιότερα χρόνια, η Πανσέληνος του Απρίλη συνέπιπτε με το άνθισμα των λουλουδιών και συγκεκριμένα ενός αγριολούλουδου, ιθαγενούς της ανατολικής Βόρειας Αμερικής.

Ο λόγος για το Phlox subulata που είναι περισσότερο γνωστό σαν έρπουσα φλοξ ή βρύα phlox. Παράλληλα, είχε το όνομα «ροζ βρύα». Έτσι, λοιπόν, έχει πλέον καθιερωθεί και η συγκεκριμένη πανσέληνος αποκαλείται και «ροζ».

Το «ροζ φεγγάρι» συμπίπτει επίσης με πολλές θρησκευτικές γιορτές. Στο χριστιανικό εκκλησιαστικό ημερολόγιο λέγεται «πασχαλιάτικο φεγγάρι», καθώς είναι η πανσέληνος πριν από το Πάσχα.

Για τους ινδουιστές, αυτό το φεγγάρι σηματοδοτεί τον εορτασμό μιας θεότητας τους, ενώ είναι σημαντική είναι και για τους βουδιστές που τιμούν την επίσκεψη του Βούδα στη Σρι Λάνκα, όπου απέτρεψε έναν πόλεμο επιλύοντας μια διαφορά μεταξύ των αρχηγών.

Οι επόμενες πανσέληνοι για φέτος είναι στις 16 Μαΐου, 14 Ιουνίου, 13 Ιουλίου, 11 Αυγούστου, 10 Σεπτεμβρίου, 9 Οκτωβρίου, 8 Νοεμβρίου και 7 Δεκεμβρίου.

