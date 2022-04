Κοινωνία

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Εντυπωσιακή άσκηση σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο (εικόνες)

Η άσκηση που περιελάβανε 8 διαφορετικά σενάρια διάσωσης, διοργανώθηκε στο πλαίσιο της εκπαίδευσης δοκίμων εθελοντών του Τμήματος Εθελοντών Σαμαρειτών – Διασωστών Αθήνας.

«Άκρως εντυπωσιακή ήταν η μεγάλη εκπαιδευτική άσκηση Δοκίμων Εθελοντών Σαμαρειτών-Διασωστών που διοργάνωσε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός το Σάββατο, 16 Απριλίου 2022, σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, με τη συμμετοχή 80 εθελοντών του Ε.Ε.Σ. Ο ενθουσιασμός των δοκίμων ήταν καταφανής για την μεγάλη εμπειρία που αποκόμισαν στο πεδίο», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Ε.Ε.Σ.

«Η μεγάλη άσκηση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η οποία περιελάβανε οκτώ (8) διαφορετικά σενάρια διάσωσης, διοργανώθηκε στο πλαίσιο της εκπαίδευσης δοκίμων εθελοντών του Τμήματος Εθελοντών Σαμαρειτών – Διασωστών Αθήνας.

Κατά τη διάρκειά της, οι νέοι εθελοντές του Ε.Ε.Σ, υπό την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά αντιμετώπιση εικονικών έκτακτων καταστάσεων (πτώση από όροφο, εφαρμογή καρδιοναπνευστικής αναζωογόνησης σε εξωτερικό χώρο, μεταφορά τραυματιών σε δύσβατους χώρους, κ.α.) και παράλληλα να εφαρμόσουν, σε ρεαλιστικές συνθήκες, όλα όσα έχουν διδαχτεί στην μακροχρόνια εκπαίδευση που υφίστανται.

Σημειώνεται ότι, την εκπαιδευτική άσκηση παρακολούθησε η Τομεάρχης Σαμαρειτών - Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Ε.Ε.Σ, κα Μαρίνα Σταμάτη, η οποία συνεχάρη τους εθελοντές για την άρτια διεξαγωγή της άσκησης, μεταφέροντας παράλληλα το μήνυμα του Προέδρου του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιου Αυγερινού, στους νέους εθελοντές», καταλήγει το σχετικό δελτίο Τύπου.

