Καιρός - ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο θυελλωδών ανέμων

Σε ποιες περιοχές οι ισχυροί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ.



Θυελλώδεις άνεμοι και ισχυρά μποφόρ αναμένονται τις επόμενες ώρες σε Ιόνιο και Κρήτη.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα ισχυρά μποφόρ θα επηρεάσουν τη Μεγάλη Πέμπτη την Κρήτη, ενώ τη Μεγάλη Παρασκευή θα σημειωθούν 7, 8, σε ορισμένες περιπτώσεις και 9 μποφόρ σε Αδριατική Θάλασσα, βόρειο, νότιο και δυτικό Ιόνιο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo, για τη Μεγάλη Πέμπτη προβλέπονται 7 μποφόρ στο Βόρειο και Νότιο Ιόνιο, για τη Μεγάλη Παρασκευή έως και 8 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Ιόνιο, ενώ το Μεγάλο Σάββατο θα κοπάσουν οι άνεμοι και τα μποφόρ θα πέσουν στα 3-4.

Ωστόσο, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με τοπικές βροχές στην Ήπειρο, στο Ιόνιο, στη Δυτική Στερεά και πιθανώς στη Μακεδονία και στη Θεσσαλία, με κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά αναμένουμε για τη Μεγάλη Παρασκευή.

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τη μεταφορά σκόνης από τη Βόρεια Αφρική, με αυξημένες συγκεντρώσεις στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, με αποτέλεσμα οι προβλεπόμενες βροχοπτώσεις να έχουν χαρακτήρα λασποβροχών.

Η θερμοκρασία σε νέα μικρή άνοδο, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα κυμανθεί από 7 έως 24 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 20 βαθμούς), 11 έως 24 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 15 έως 25 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 13 έως 20 βαθμούς και στη Βορειοδυτική Πελοπόννησο έως τους 27 βαθμούς), 12 έως 22 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη (στη Βόρεια Κρήτη έως τους 26 βαθμούς), 10 έως 25 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

