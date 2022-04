Life

Τζόνι Ντεπ: Το τέρας… μέσα μου

Συνεχίζεται η δίκη για συκοφαντική δυσφήμηση μετά από μήνυση που κατέθεσε ο σταρ του Χόλυγουντ, σε βάρος της πρώην γυναίκας του, Άμπερ Χερντ.

Οι δικηγόροι της πρώην συζύγου του Τζόνι Ντεπ, Άμπερ Χερντ, αντεξέτασαν σήμερα τον πρωταγωνιστή των Πειρατών της Καραϊβικής στο πλαίσιο της δίκης για συκοφαντική δυσφήμηση σε βάρος της, παρουσιάζοντας στο δικαστήριο γραπτά μηνύματα στα οποία ο Ντεπ αναφερόταν σε ένα «τέρας» μέσα του, το οποίο είχε υπό έλεγχο.

Ο 58χρονος Ντεπ έχει μηνύσει την 35χρονη Χερντ για 50 εκατομμύρια δολάρια, με την υπόθεση να εκδικάζεται σε ένα δικαστήριο της Βιρτζίνιας, αφότου εκείνη τον κατηγόρησε για κακοποίηση. Εκείνος υποστηρίζει ότι η Χερντ ήταν εκείνη που έγινε βίαιη κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Στο πλαίσιο της αντεξέτασης του Ντεπ, οι δικηγόροι της Χερντ ανέγνωσαν σειρά sms που ο Ντεπ έστειλε το 2015, κοντά στην αρχή του γάμου τους, ο οποίος διήρκησε σχεδόν 2 χρόνια.

«Ήμασταν τέλειοι. Το μόνο που είχα να κάνω ήταν να διώξω το τέρας και να το κλειδώσω μακριά, ήμασταν πιο ευτυχισμένοι από ποτέ», έγραψε σε έναν πρώην φύλακα.

