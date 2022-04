Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σανγκάη: δεκάδες νεκροί, εν μέσω lockdown

Αυξήθηκαν σημαντικά το προηγούμενο 24ωρο οι απώλειες ασθενών στην κινεζική μεγαλούπολη, διάστημα στο οποίο αναφέρθηκαν πολλές χιλιάδες νέα κρούσματα.

Άλλοι ένδεκα ασθενείς υπέκυψαν εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19 στη Σανγκάη τις προηγούμενες 24 ώρες, ανακοίνωσε η Επιτροπή Υγείας της οικονομικής πρωτεύουσας της Κίνας.

Ο απολογισμός του τρέχοντος ξεσπάσματος της πανδημίας του νέου κορονοϊού στον εμπορικό κόμβο, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου εξακολουθεί να τελεί σε lockdown, έφθασε έτσι τους 36 νεκρούς.

Οι αρχές στη μητρόπολη 25 εκατομμυρίων κατοίκων επιβεβαίωσαν 1.931 περιπτώσεις μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 στις οποίες εκδηλώθηκαν συμπτώματα και 15.698 ασυμπτωματικές.

Η έξαρση της πανδημίας στη Σανγκάη χαρακτηρίζεται η σοβαρότερη στο γιγαντιαίο ασιατικό κράτος αφότου άρχισε η υγειονομική κρίση, στα τέλη του 2019.

