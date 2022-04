Κόσμος

Ουκρανία - Μαριούπολη: ομαδικός τάφος με χιλιάδες σορούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εφιαλτικές είναι οι εκτιμήσεις της δημοτικής Αρχής της πολύπαθης περιοχής για τις ενέργειες των εισβολέων.

Τρεις έως εννέα χιλιάδες άμαχοι ενδέχεται να έχουν θαφτεί σε έναν ομαδικό τάφο κοντά στη Μαριούπολη, σύμφωνα με εκτίμηση της τοπικής δημοτικής αρχής.

«Στο χωριό Μανχούς, οι εισβολείς μπορεί να έχουν θάψει από 3.000 έως 9.000 κατοίκους της Μαριούπολης. Σε αυτό συνηγορεί η σύγκριση με δορυφορικές φωτογραφίες ενός ομαδικού τάφου στην Μπούτσα, όπου βρέθηκαν 70 σοροί. Σε φωτογραφίες της 9ης Απριλίου από την (αμερικανική ιδιωτική εταιρεία) Maxar, ο χώρος της ομαδικής ταφής στο Μανχούς είναι 20 φορές μεγαλύτερος.

Οι κατακτητές έσκαβαν διαρκώς και έθαβαν πτώματα τις επόμενες ημέρες.

Οι πηγές μας αναφέρουν ότι σε τέτοιους τάφους οι σοροί κείτονται σε διαφορετικά επίπεδα (στρώματα)», αναφέρει το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης στο Telegram.

Ο δήμαρχος της πολιορκημένης Μαριούπολης Βαντίμ Μποϊτσένκο συνέκρινε τα «εγκλήματα» των Ρώσων με τη σφαγή στο Μπάμπι Γιαρ κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Το μεγαλύτερο έγκλημα πολέμου του 21ου αιώνα διαπράχτηκε στη Μαριούπολη. Είναι το νέο Μπάμπι Γιαρ. Τότε ο Χίτλερ σκότωσε Εβραίους, Ρομά και Σλάβους. Σήμερα ο Πούτιν εξοντώνει Ουκρανούς. Έχει ήδη σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες αμάχους στη Μαριούπολη. Απαιτείται μια ισχυρή αντίδραση από όλον τον πολιτισμένο κόσμο. Πρέπει με κάθε τρόπο να σταματήσει αυτή η γενοκτονία», είπε ο Μποϊτσένκο.

Το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης, όπως αναφέρει το Ukrinform, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, είχε αναφέρει στα μέσα Μαρτίου ότι περίπου 5.000 άμαχοι είχαν ενταφιαστεί σε δημόσιους χώρους σε διάφορα σημεία της πόλης και στα περίχωρά της. Εκτιμά πως περισσότεροι από 22.000 άμαχοι σκοτώθηκαν από τον ρωσικό στρατό στην πολιορκημένη πόλη-λιμάνι της νότιας Ουκρανίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεγάλη Παρασκευή - Καιρός: τοπικές βροχές και άνοδος θερμοκρασίας

Μεγάλη Παρασκευή: rapid test δωρεάν σε 71 σημεία

Κορονοϊός - Σανγκάη: δεκάδες νεκροί, εν μέσω lockdown