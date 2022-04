Αθλητικά

Europa Conference League: Με VAR οι ημιτελικοί και τελικός

Και στο Europa Conference League VAR στους ημιτελικούς και τον τελικό.

Η UEFA ανακοίνωσε ότι το VAR (video assistant referee) θα χρησιμοποιηθεί από στους ημιτελικούς του Europa Conference League, της μοναδικής ευρωπαϊκής διοργάνωσης, όπου δεν χρησιμοποιήθηκε αυτή η τεχνολογία, την τρέχουσα σεζόν.

Το VAR θα χρησιμοποιηθεί και στον τελικό αυτής της διοργάνωσης, που θα γίνει στα Τίρανα της Αλβανίας στις 25 Μαΐου.

«Η πιθανή παρουσία του VAR από τους προηγούμενους γύρους της διοργάνωσης την επόμενη σεζόν βρίσκεται υπό μελέτη», πρόσθεσε η UEFA σε σχετική της ανακοίνωση.

Στα ημιτελικά του Europa Conference League η Φέγενορντ θα αντιμετωπίσει τη Μαρσέιγ και η Λέστερ τη Ρόμα στις 28 Απριλίου, με τις ρεβάνς να είναι προγραμματισμένες για τις 5 Μαΐου.?

