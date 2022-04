Κόσμος

Ουκρανία: Πρόθεση Ερντογάν για νέα ειρηνευτική διαμεσολάβηση

Με τον Ρώσο και τον Ουκρανό ομόλογό του θα επικοινωνήσει ο Πρόεδρος της Τουρκίας, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε.

Την πρόθεσή του να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσα στις επόμενες ημέρες εξέφρασε σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν με την ελπίδα, όπως είπε, η τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχει μαζί τους να οδηγήσει σε μια συνάντηση των ηγετών στην Τουρκία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Τουρκία, που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, έχει κοινό θαλάσσιο σύνορο με την Ουκρανία και τη Ρωσία στη Μαύρη Θάλασσα, έχει καλές σχέσεις και με τις δύο χώρες και έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο.

Έχει φιλοξενήσει συνομιλίες ανάμεσα στον ουκρανό και τον Ρώσο ΥΠΕΞ στην Αττάλεια και μεταξύ διαπραγματευτών από τις δύο χώρες στην Κωνσταντινούπολη, ενώ ασκεί πιέσεις και για συνάντηση των δύο προέδρων.

"Δεν έχουν εξαντληθεί οι ελπίδες μας", είπε ο Ερντογάν στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας.

"...Σχεδιάζουμε να έχουμε και πάλι τηλεφωνική επικοινωνία με τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν και τον (ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ) Ζελένσκι σήμερα ή αύριο. Με την τηλεφωνική επικοινωνία σκοπεύουμε να μεταφέρουμε την διαδικασία της Κωνσταντινούπολης σε επίπεδο ηγετών", πρόσθεσε ο Ερντογάν.

