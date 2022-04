Αθλητικά

Όπεν Βαρκελώνης: “Αποχαιρέτισε” ο Τσιτσιπάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στους «16» σταμάτησε ο Έλληνας πρωταθλητής την πορεία του στο Όπεν της Βαρκελώνης.

Στην προημιτελική φάση σταμάτησε η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Όπεν Βαρκελώνης. Λίγες ώρες μετά την επικράτησή του επί του Βούλγαρου Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ για τη φάση των «16», ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο 5 στην παγκόσμια κατάταξη και Νο 1 στο κυρίως ταμπλό) αντιμετώπισε στους «8» τον Ισπανό Κάρλος Αλκαράθ Αλκαράθ (Νο 11 στην παγκόσμια κατάταξη και Νο 5 στο κυρίως ταμπλό) και ηττήθηκε με 6-4, 5-7, 6-2, ύστερα από αγώνα που κράτησε δύο ώρες και 12 λεπτά, μένοντας εκτός συνέχειας στη διοργάνωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό ήταν το δεύτερο σημερινό παιχνίδι και για τον Αλκαράθ, ο οποίος είχε επιβληθεί νωρίτερα του συμπατριώτη του, Χάουμε Μουνάρ, στο πλαίσιο της φάσης των «16», ωστόσο ο αγώνας του τελείωσε νωρίτερα σε σχέση με την πρώτη αναμέτρηση του Τσιτσιπά, οπότε είχε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του για να ξεκουραστεί.

Στο πρώτο σετ Τσιτσιπάς και Αλκαράθ «κράτησαν» το σερβίς τους έως το 4-4, αλλά στη συνέχεια ο Ισπανός «έσπασε» το σερβίς του 23χρονου πρωταθλητή και προηγήθηκε 5-4, για να πάρει το επόμενο γκέιμ και το σετ με 6-4. Στο δεύτερο σετ και με το σκορ στο 1-1 ο Αλκαράθ έκανε δύο φορές "break" στον Τσιτσιπά και προηγήθηκε 4-1. Όμως, ο Έλληνας πρωταθλητής «απάντησε» με δύο "break" και ισοφάρισε 4-4, ενώ στη συνέχεια κράτησε το σερβίς του και προηγήθηκε 5-4, πριν «σπάσει» το σερβίς του Αλκαράθ στο τελευταίο γκέιμ και «γράψει» το 7-5, με το οποίο ισοφάρισε σε 1-1 σετ.

Στο ξεκίνημα του τρίτου σετ ο Αλκαράθ «έσπασε» δύο φορές το σερβίς του Τσιτσιπά και προηγήθηκε 4-0. Ο Έλληνας πρωταθλητής προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε σε 5-2, ωστόσο ο Ισπανός πήρε το τελευταίο γκέιμ χωρίς να χάσει πόντο με 6-4 και, παράλληλα, τη νίκη-πρόκριση στους ημιτελικούς.