Φονικός σεισμός στη Βοσνία ταρακούνησε τα Βαλκάνια (εικόνες)

Αισθητή σε πολλές περιοχές των Βαλκανίων ήταν η σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στη Βοσνία. Τραγικό τέλος για νέα γυναίκα.

Ισχυρή σεισμική δόνηση ισχύος 5,7 βαθμών, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS), έπληξε χθες Παρασκευή το νότιο τμήμα της Βοσνίας, με αποτέλεσμα μία νέα να χάσει τη ζωή της, αρκετοί πολίτες να τραυματιστούν και να σημειωθούν εκτενείς υλικές ζημιές, σύμφωνα με βοσνιακά μέσα ενημέρωσης.

Εικοσιοκτάχρονη κάτοικος της Στόλατς, η οποία τραυματίστηκε όταν βράχος έπεσε πάνω στο σπίτι της εξαιτίας του σεισμού, υπέκυψε στο νοσοκομείο όπου είχε διακομιστεί στη κοντινή πόλη Μόσταρ, ανέφερε πηγή προσκείμενο στη δομή υγείας που επικαλέστηκαν αρκετά ΜΜΕ.

Αρκετοί άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν πιο ελαφριά, ανάμεσά τους μέλη της οικογένειας του θύματος στη Στόλατς.

Υλικές ζημιές, ιδίως ρωγμές σε τοίχους και καταρρεύσεις, αναφέρθηκαν από τις αρχές και την Πολιτική Προστασία στη Στόλατς, στη Λιουμπίνιε και στη Μόσταρ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλο μέρος των Βαλκανίων, περιοχής με έντονη σεισμική δραστηριότητα. Το επίκεντρό εντοπίστηκε 14 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Λιουμπίνιε (4.000 κάτοικοι), σύμφωνα με το USGS. Απείχε 16 χιλιόμετρα από τη Στόλατς (14.000 κάτοικοι) και 42 χλμ. νοτιοανατολικά της Μόσταρ (105.000 κάτοικοι), σύμφωνα με την εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Κέντρου Σεισμολογίας (EMSC).

Η δόνηση, η οποία διήρκεσε κάπου είκοσι δευτερόλεπτα, έγινε αισθητή ως το Βελιγράδι, το Ζάγκρεμπ και τα Σκόπια, σε απόσταση 400 και πλέον χιλιομέτρων από το επίκεντρό της, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου. Ακολουθήθηκε από αρκετές ακόμη, λιγότερο ισχυρές.

Η προηγούμενη ισχυρή σεισμική δόνηση στα Βαλκάνια (ισχύος 6,4 βαθμών) είχε καταγραφεί την 29η Δεκεμβρίου 2020 στην Κροατία, στην περιφέρεια Πέτρινια (κεντρικά), με τον επίσημο απολογισμό να κάνει λόγο για επτά νεκρούς και εκατοντάδες κτίρια, κυρίως σπίτια, κατεστραμμένα. Τον Μάρτιο του 2020, η κροατική πρωτεύουσα είχε ήδη χτυπηθεί από σεισμό 5,3 βαθμών ο οποίος προκάλεσε μεγάλες ζημιές.

