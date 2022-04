Αθλητικά

Μπακς: νίκησαν τους Μπουλς στο Σικάγο

Νίκησε η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά την ήττα στο Μιλγούοκι.

Οι Μπακς είχαν πεισμώσει για την ήττα τους από τους Μπουλς και το απέδειξαν στο παρκέ στο Σικάγο, παίζοντας έξυπνα και κάνοντας το 2-1 στη σειρά των πλέι οφ του ΝΒΑ. Έστω και χωρίς τον Κρις Μίντλετον, οι Μπακς πήραν πίσω το πλεονέκτημα έδρας!

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πετυχαίνει 18 πόντους και να μοιράζει 9 ασίστ σε 29:01 λεπτά συμμετοχής, τον Γκρέισον Άλεν 22 και τον Μπόμπι Πόρτις να σημειώνει double double με 18 πόντους και 16 ριμπάουντ, το Μιλγουόκι έκανε επίδειξη δύναμης, νικώντας με 11-81 τους «Ταύρους».

Στα αξιοσημείωτα ήταν και το τρίποντο του Λούκα Βιλντόσα, 1:49΄΄ πριν τη λήξη, καθώς αυτοί ήταν οι πρώτοι τρεις πόντοι του στο ΝΒΑ! Στην πρώτη εντός έδρας ήττα των Μπουλς σε πλέι οφ από το 2017, ο Νίκολα Βούτσεβιτς σημείωσε 19 πόντους και ο Ζακ ΛαΒιν 15, ενώ ο ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν έμεινε στους 11 μετά τους 41 πόντους που είχε πετύχει στο Game 2.

Το Μιλγουόκι βελτίωσε σε 6-1 το ρεκόρ του στις αναμετρήσεις με τους Μπουλς την τρέχουσα σεζόν, συμπεριλαμβανομένων των πλέι οφ.

