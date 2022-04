Κόσμος

Πολωνία: Εγκλωβισμένοι και σε δεύτερο ορυχείο

Πέντε νεκροί από τις προηγούμενες εκρήξεις

Δέκα άνθρωποι αγνοούνται ύστερα από δεύτερο ατύχημα σε ορυχείο αυτή την εβδομάδα στην Πολωνία, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρία διαχείρισης ορυχείων JSW.

«Οι ομάδες διάσωσης δεν έχουν επαφή με 10 ανθρώπους», που βρίσκονταν στο ορυχείο της Ζόφιοφκα (νότια), σύμφωνα με τη JSW, εταιρία στην οποία ανήκει επίσης το ορυχείο Πνιόβεκ, όπου πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και επτά παραμένουν αγνοούμενοι έπειτα από έκρηξη αερίου την Τετάρτη.

Οι προσπάθειες διάσωσης έχουν διακοπεί ενώ επτά άτομα παραμένουν εγκλωβισμένα στο ανθρακωρυχείο Pniowek στη νότια Πολωνία. Εκρήξεις αερίου μεθανίου άφησαν 10 τραυματίες από τα σωστικά συνεργεία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πέντε ανθρακωρύχοι σκοτώθηκαν στην αρχική έκρηξη την Τετάρτη και 25 νοσηλεύτηκαν, σύμφωνα με την JSW, την ιδιοκτήτρια του ανθρακωρυχείου.

