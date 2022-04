Κόσμος

Ουκρανία - Οδησσός: φονική πυραυλική επίθεση

Νεκροί και τραυματίες μετά τη ρωσική πυραυλική επίθεση στην Οδησσό.Προσπάθειες γίνονται για την απομάκρυνση αμάχων από τη Μαριούπολη. Εντείνεται η επίθεση στο Αζοφστάλ.

Ενας πύραυλος έπληξε σήμερα υποδομές στην πόλη-λιμάνι της Ουκρανίας, την Οδησσό, ανέφεραν σε διαδικτυακή ανακοίνωσή τους οι τοπικές αρχές χωρίς να δώσουν περισσότερες πληροφορίες.

"Η Οδησσός δέχτηκε πυραυλικό χτύπημα. Επλήγησαν υποδομές", αναφέρει η ανακοίνωση.

Υπάρχουν θύματα στην πόλη Οδησσό της Ουκρανίας ως αποτέλεσμα ενός πυραυλικού πλήγματος στην πόλη-λιμάνι της νότιας Ουκρανίας που σημειώθηκε σήμερα, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο εκπρόσωπος της περιφέρειας Σερχίι Μπρατσούκ, ενώ ο επικεφαλής της ουκρανικής προεδρίας έκανε λόγο για πέντε νεκρούς και 18 τραυματίες.

Σύμφωνα με τη νότια διοίκηση της αεροπορίας των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, δύο πύραυλοι έπληξαν εγκαταστάσεις του στρατού και δύο κτίρια κατοικιών στην Οδησσό.

Οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατάφεραν να αναχαιτίσουν δύο άλλους πυραύλους που είχαν στόχο την πόλη, αναφέρει σε ανακοίνωσή της στο διαδίκτυο η διοίκηση.

Εντείνεται η επίθεση στο Αζοφστάλ

Οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν εκ νέου τα αεροπορικά πλήγματα και επιχειρούν επίθεση εναντίον του εργοστασίου χάλυβα της Μαριούπολης Αζοφστάλ, όπου βρίσκονται οι εναπομείνασες ουκρανικές δυνάμεις στην πόλη, είπε σήμερα ο Ουκρανός προεδρικός σύμβουλος Ολέξι Αρεστόβιτς.

"Ο εχθρός επιχειρεί να καταπνίξει την τελευταία αντίσταση των υπερασπιστών της Μαριούπολης στην περιοχή του Αζοφστάλ", είπε ο Αρεστόβιτς στο εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Μαριούπολη: ακυρώθηκε η απομάκρυνση αμάχων

Παράλληλα, δεν πραγματοποιήθηκε και η απομάκρυνση αμάχων από τη Μαριούπολη που ήταν προγραμματισμένη για το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου.

Ενας βοηθός του δημάρχου της Μαριούπολης δήλωσε ότι η προγραμματισμένη για σήμερα απομάκρυνση αμάχων από την πόλη δεν πραγματοποιήθηκε.

Μια νέα προσπάθεια απομάκρυνσης αμάχων από τη Μαριούπολη, ένα μεγάλο μέρος της οποίας ελέγχεται από τον ρωσικό στρατό, είχε σχεδιαστεί να γίνει σήμερα, όπως δήλωσε νωρίς το πρωί η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ.

«Σήμερα, θα προσπαθήσουμε και πάλι να απομακρύνουμε γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους», ανέφερε η Βερεστσούκ σε ανάρτησή της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διευκρινίζοντας ότι οι άμαχοι είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται κοντά σε εμπορικό κέντρο της πόλης και υπήρχαν ελπίδες ότι η απομάκρυνσή τους θα μπορούσε να ξεκινήσει γύρω στις 12.00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

