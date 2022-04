Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: οι “θηριωδίες”, το τέλμα και οι μάχες που συνεχίζονται

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι ο ρωσικός στρατός κατέλαβε μια μεγάλη αποθήκη όπλων στην περιοχή του Χαρκόβου ενώ σε τέλμα βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε σήμερα ότι ο ρωσικός στρατός κατέλαβε μια μεγάλη αποθήκη όπλων στην περιοχή του Χαρκόβου, στην Ουκρανία, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο τηλεγράφημα του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων TASS.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει, επίσης, ότι στην αποθήκη όπλων βρίσκονταν χιλιάδες τόνοι πυρομαχικών, σύμφωνα με το TASS.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Μόσχας και του Κιέβου, που στοχεύουν στο να διευθετηθεί η σύρραξη, «βρίσκονται σε τέλμα», δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ, καθώς οι συνομιλίες δεν έχουν οδηγήσει σε καμία ξεκάθαρη πρόοδο.

«Βρίσκονται σε τέλμα, καθώς μια πρόταση που καταθέσαμε στους Ουκρανούς διαπραγματευτές πριν από πέντε ημέρα και η οποία είχε διατυπωθεί λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλιά τους παραμένει αναπάντητη», είπε ο Λαβρόφ, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου στη Μόσχα με τον ομόλογό του από το Καζακστάν Μουκτάρ Τλεουμπερντί.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών είπε, επιπλέον, ότι διατηρεί αμφιβολίες σχετικά με τη βούληση της ουκρανικής ηγεσίας να συνεχίσει αυτές τις διαπραγματεύσεις.

«Είναι πολύ περίεργο για εμένα να ακούω καθημερινά δηλώσεις (…), μεταξύ άλλων από τον πρόεδρο της Ουκρανίας και τους συμβούλους του, που δίνουν την εντύπωση ότι δεν έχουν καθόλου ανάγκη αυτές τις διαπραγματεύσεις», σημείωσε ο Λαβρόφ, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές είχαν συνομιλίες σήμερα, όπως είπε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Μόσχας.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες θα συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα μεταβεί την επόμενη εβδομάδα στη Ρωσία, όπου θα γίνει δεκτός από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, στην πρώτη συνάντησή τους μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

«Την Τρίτη 26 Απριλίου, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα φθάσει στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ. Θα γίνει επίσης δεκτός από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν», δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, όπως μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο Γκουτέρες είχε ζητήσει την Τετάρτη ξεχωριστά από τον Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συναντηθούν για να συζητήσουν τα βήματα που πρέπει να γίνουν με στόχο την επίτευξη της ειρήνης.

Από την πλευρά του, μία εκπρόσωπος τύπου του επικεφαλής των ΗΕ, η Έρι Κανέκο, επιβεβαίωσε πως ο Γκουτέρες θα επισκεφθεί τη Μόσχα την Τρίτη, όπου θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο.

Όπως είπε η Κανέκο σε δημοσιογράφους, ο Γκουτέρες θα έχει επίσης μια συνάντηση και γεύμα εργασίας με τον Ρώσο ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ.

Μπορέλ: θηριωδίες εναντίον αμάχων στη Μαριούπολη

Η ΕΕ υποστηρίζει την έκκληση της Ουκρανίας προς το Κρεμλίνο να επιτρέψει την ασφαλή εκκένωση των αμάχων της Μαριούπολης, αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωσή του ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, τονίζοντας ότι πρέπει να δημιουργηθούν άμεσα ανθρωπιστικοί διάδρομοι, με τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις κατάπαυσης του πυρός, από το Αζοφστάλ και άλλες περιοχές της πόλης σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας.

Επίσης, ο Ζοζέπ Μπορέλ σημειώνει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η ελεύθερη και ασφαλής πρόσβαση για όσους παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με τις βασικές αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

«Εδώ και εβδομάδες, ο κόσμος έχει γίνει μάρτυρας μιας σκληρής παράνομης επίθεσης στη Μαριούπολη από τη Ρωσία που οδήγησε σε ευρεία καταστροφή της πόλης, συμπεριλαμβανομένων θηριωδιών εναντίον αμάχων, υπό το στρεβλό πρόσχημα της «απελευθέρωσης» της πόλης. Χιλιάδες από τους κατοίκους του έχουν απελαθεί στη Ρωσία ή εκτοπίστηκαν βίαια στις μη ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές της Ουκρανίας» αναφέρει. Επιπροσθέτως, ο Ύπατος Εκπρόσωπος επισημαίνει ότι «παρά το μακελειό που προκάλεσε η Ρωσία, περισσότεροι από 100.000 πολίτες παραμένουν στη Μαριούπολη».

«Επαινούμε την Ουκρανία για τις προσπάθειές της να βρει μια διπλωματική λύση για την εκκένωση αμάχων και λυπούμαστε που η Ρωσία δεν ανταποδίδει» αναφέρει.

