Μαριούπολη: Τσετσένοι πανηγυρίζουν την... άλωση της πόλης (βίντεο)

Φανατικοί ισλαμιστές, πάνοπλοι, γιορτάζουν την καταστροφή και τους θανάτους που προκάλεσαν στην περιοχή.

Ενώ οι μάχες στην Μαριούπολη συνεχίζονται ανάμεσα σε Ουκρανούς και Ρώσους, δημοσιογράφοι αναρτούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που έχει "ανεβάσει" στην ρωσική πλατφόρμα Telegram, ο αρχηγός των Τσετσένων, Ραμζάν Καντίροφ.

Στο βίντεο, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και του πλανήτη, προκαλώντας αίσθηση και ποικίλα συναισθήματα, εχοιυν καταγραφεί Τσετσένοι, μαχητές του Ισλάμ, εξοπλισμένοι σαν "αστακοί", χαρούμενοι και κρατώντας σημαίες να πανηγυρίζουν για την άλωση της Μαριούπολης, ποζάροντας μάλιστα μπροστά απο φλεγόμενο κτήριο της πόλης, φωνάζοντας «Αλαχού Ακμπάρ».

«Σύμφωνα με τις ιαχές Allahu Akbar, η πόλη που κάποτε ιδρύθηκε από Έλληνες που διέφυγαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία «απελευθερώθηκε» από τους κατοίκους της από τις Τσετσένους πολιτοφυλακές του Πούτιν. Τι ανατροπή της ιστορίας...», αναφέρει χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος της Wall Street Journal, επικεφαλής ανταποκριτής εξωτερικών υποθέσεων, Γιαροσλάβ Τροφίμοφ.

To the chants of Allahu Akbar, the city once founded by Greeks fleeing the Ottoman Empire was “liberated” of its inhabitants by Putin’s Chechen militias. What a twist of history. https://t.co/q4yBSgi5Dl