Παράξενα

ΗΠΑ - έρευνα: τα όπλα πρώτη αιτία θανάτου σε παιδιά και εφήβους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το συνολικό ποσοστό των θανάτων που προκλήθηκαν από όπλα μεταξύ των παιδιών και των εφήβων αυξήθηκε κατά 29,5%.

Τα όπλα ξεπέρασαν τα τροχαία ως κυρίαρχη αιτία θανάτων παιδιών και εφήβων στις ΗΠΑ μέσα στο 2020, όπως προκύπτει από μια νέα έρευνα, την οποία δημοσιεύει το BBC.

Σύμφωνα με στοιχεία από τα Κέντρα για τον Έλεγχο και την Πρόληψη των Ασθενειών (CDC), περισσότεροι από 4.300 νεαροί Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους από τραύματα που τους προκάλεσαν όπλα μέσα στο 2020.

Ενώ οι αυτοκτονίες συμπεριλαμβάνονται σε αυτό τον απολογισμό, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ανθρωποκτονίες έχουν προκαλέσει την πλειονότητα των θανάτων που συνδέονται με όπλα.

Περισσότερα από 390 εκατομμύρια όπλα ανήκουν σε αμερικανούς πολίτες.

Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε αυτή την εβδομάδα στην επιστημονική επιθεώρηση New England Journal Medicine, η αύξηση των θανάτων που συνδέονται με όπλα μεταξύ των Αμερικανών στις ηλικίες ενός έως 19 ετών εντάσσεται στη συνολική αύξηση 33,4% των ανθρωποκτονιών με όπλα σε εθνικό επίπεδο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, το ποσοστό των αυτοκτονιών με όπλα στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 1,1%.

Το συνολικό ποσοστό των θανάτων που προκλήθηκαν από όπλα για διάφορους λόγους--αυτοκτονίες, ανθρωποκτονίες, ακούσιοι φόνοι ή αδιευκρίνιστοι--μεταξύ των παιδιών και των εφήβων αυξήθηκε κατά 29,5%.

Κατά τα προηγούμενα χρόνια οι θάνατοι που συνδέονταν με όπλα βρίσκονταν στη δεύτερη θέση ως κύρια αιτία θανάτου μεταξύ των νεαρών Αμερικανών με τα τροχαία να βρίσκονται στην πρώτη.

Τα τροχαία, ωστόσο, μειώθηκαν στη διάρκεια του χρόνου και το 2020 περίπου 3.900 Αμερικανοί κάτω των 19 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο.

Τα περιστατικά υπερβολικής δόσης και δηλητηρίασης από ναρκωτική ουσία αυξήθηκαν κατά 83,6% από το 2019 ως το 2020 και σήμερα είναι η τρίτη κυρίαρχη αιτία θανάτου σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.

Μια άλλη έρευνα που δημοσιεύτηκε νωρίτερα τον Απρίλιο διαπίστωσε ότι 954 νέοι πέθαναν από υπερβολική δόση το 2020 σε σύγκριση με 492 το 2019.

Η βία με όπλα στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί από τις αρχές του 2020 που ξεκίνησε η πανδημία του κορονοϊού.

Μια ξεχωριστή έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Annals of Internal Medicine τον Φεβρουάριο, διαπίστωσε ότι 7,5 εκατομμύρια ενήλικες στις ΗΠΑ--ποσοστό λόγο μικρότερο από το 3% του πληθυσμού--αππέκτησαν για πρώτη φορά όπλο στη διάρκεια της πανδημίας--από τον Ιανουάριο ως τον Απρίλιο του 2021.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρά παιδιά στην Πάτρα: Ίχνη ύποπτης ουσίας και στην Μαλένα

Σύνορα: οι καρδιακοί παλμοί “πρόδωσαν” κρυμμένους αλλοδαπούς (εικόνες)

Φάρσαλα: Κλέφτης… με τζιπ ξάφρισε ηλικιωμένο