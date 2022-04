Κοινωνία

Νεκρή σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι

Θρήνος για την γυναίκα που σκοτώθηκε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου. Ο σύντροφος της έχασε ίδια ημέρα και τον πατέρα του.

Θανατηφόρο δυστύχημα με ηλεκτρικό πατίνι, είχε στις 10:30 του Μεγάλου Σάββατου, μια 36χρονη γυναίκα, στο νησί της Κύθνου.

Η 36χρονη Αγγλίδα οδηγούσε το ηλεκτρικό πατίνι στο επαρχιακό δίκτυο Κανάλα-Δρυοπίδα, 3 χιλιόμετρα έξω από περιοχή της Δρυοπίδας, όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα, να παρασυρθεί για αρκετά μέτρα και να πεθάνει ακαριαία.

Το τροχαίο προκάλεσε αναστάτωση και θλίψη στην τοπική κοινότητα της Κύθνου, καθώς η 36χρονη νεαρή με καταγωγή και μόνιμη κάτοικος Αγγλίας, βρισκόταν στο νησί για παραθερισμό μαζί με τον άντρα της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24, το νεαρό ζευγάρι, γιατροί στο επάγγελμα είχαν εκφράσει και την επιθυμία να βρουν σπίτι για να αγοράσουν.

Η άτυχη κοπέλα μεταφέρθηκε στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού , αλλά ήδη ήταν αργά και υποκύψει στα τραύματά της.

Τραγική φιγούρα ο σύντροφος της, οποίος δε μπορούσε να πιστέψει αυτά που έγιναν μπροστά στα μάτια του και πόσο άδικα έφυγε από τη ζωή η γυναίκα. Τραγική ειρωνεία, σαν σήμερα 23 Απριλίου, είχε φύγει από τη ζωή ο αγαπημένος του πατέρας.

Πηγή: Cyclades24.gr

