Κόσμος

Εκλογές στην Γαλλία: ο Τύπος ζητά ψήφο στον Μακρόν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι μεγάλες γαλλικές εφημερίδες καλούν τους αναγνώστες τους να ψηφίσουν τον Εμανουέλ Μακρόν.

Αρκετά μέσα ενημέρωσης της Γαλλίας κάλεσαν το κοινό τους να ψηφίσουν τον απερχόμενο πρόεδρο της Γαλλίας, τον Εμανουέλ Μακρόν, στον σημερινό αποφασιστικό δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Ο ένοικος του Ελιζέ αναμετράται σήμερα με την ακροδεξιά υποψήφια Μαρίν Λεπέν, για δεύτερη φορά, με πολιτικούς παρατηρητές σε όλο τον κόσμο να παρακολουθούν στενά για να διαπιστώσουν εάν η συντονισμένη προσπάθεια του επιτελείου της κόρης του Ζαν-Μαρί Λεπέν για να αμβλυνθεί η εικόνα της και να διευρυνθεί η απήχησή της θα φέρει –ή όχι– μείζονα πολιτική ανατροπή με παγκόσμιο αντίκτυπο.

Η εφημερίδα Le Parisien κάλεσε τους αναγνώστες της να μην «επιδεινώσουν την παγκόσμια κρίση» ψηφίζοντας «μια λαϊκίστρια υποψήφια». Η νίκη της κυρίας Λεπέν θα σήμαινε το ακριβώς αντίθετο από την εθνική ενότητα που είναι απαραίτητη το τρέχον διάστημα, επιχειρηματολόγησε η εφημερίδα, προσθέτοντας ότι εάν εκλεγεί πρόεδρος η υποψήφια της άκρας δεξιάς η Γαλλία θα μετατραπεί σε αναξιόπιστο εταίρο.

Οι συντηρητικές εφημερίδες Le Monde και Le Figaro προειδοποίησαν και οι δύο στα κύρια άρθρα τους εναντίον του εφησυχασμού λόγω του προβαδίσματος του αρχηγού του κράτους στις δημοσκοπήσεις. «Μόνο ένας τρόπος υπάρχει για να συμβάλετε να προληφθεί η έλευση στην εξουσία της υποψήφιας της άκρας δεξιάς, της Μαρίν Λεπέν: να ψηφίσετε τον αντίπαλό της, τον Εμανουέλ Μακρόν», τόνισε η Le Monde, προσθέτοντας πως κάνει αυτή την παραίνεση παρά τα σφάλματα του απερχόμενου προέδρου και τις ευθύνες που του αναλογούν κατ’ αυτή για την ενίσχυση της δεξιάς και της άκρας δεξιάς στη Γαλλία.

Η αποχή «δεν είναι επ’ ουδενί χρήσιμη για να σωθεί η χώρα μας από το χείρον», πρόσθεσε το κύριο άρθρο της Le Monde.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο καιρός το Πάσχα

Ανάσταση - Σακελλαροπούλου: αναγέννηση των ελπίδων για ειρήνη και ευημερία (εικόνες)

Πάσχα - Μέσα Μεταφοράς: τα δρομολόγια Κυριακή και Δευτέρα