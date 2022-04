Πολιτισμός

Εκλογές στην Γαλλία: Γαβράς - Χωμενίδης στον ΑΝΤ1 για το “διακύβευμα” (βίντεο)

Λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες στην Γαλλία, ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης και ο δημοφιλής συγγραφέας μιλούν για όσα κρίνονται από το αποτέλεσμα της μάχης ανάμεσα σε Μακρόν και Λεπέν.

Ο Κώστας Γαβράς είναι ίσως ο πιο γνωστός Έλληνας σκηνοθέτης στο εξωτερικό. Οι πολυβραβευμένες του ταινίες, με πολιτικό περιεχόμενο, προκαλούν πάντα συζητήσεις, όπου και αν προβάλλονται. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’50, ζει στο Παρίσι και συνεπώς η τοποθέτηση του για τις γαλλικές εκλογές έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.

Ο Κώστας Γαβράς, μιλώντας στον απεσταλμένο του ΑΝΤ1 στο Παρίσι, Ισαάκ Καριπίδη, εξήγησε γιατί ελπίζει, όπως ανέφερε, να κερδίσει τις εκλογές ο Μακρόν.

Ακόμη, απάντησε εάν συμμερίζεται την άποψη ότι τυχόν εκλογή της Μαρίν Λεπέν θα βλάψει την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρθηκε στην δική του εκτίμηση για την μεγάλη άνοδο στο ποσοστό που συγκέντρωσε η υποψηφιότητας της φέτος, σε σχέση με τις αμέσως προηγούμενες προεδρικές εκλογές, όπου αντίπαλος της ήταν και πάλι ο Μακρόν.





Στο Παρίσι, αυτές τις μέρες, βρίσκεται και ο “πολυδιαβασμένος” συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης, για την παρουσίαση του βιβλίου του «Νίκη».

Όπως λέει στον ΑΝΤ1 και στον Ισαάκ Καριπίδη, όταν σε κάθε εκλογική αναμέτρηση αγωνιούμε μην προκύψει το χειρότερο, τότε… κάτι πάει λάθος

Παρακολουθήστε το σχετικό ρεπορτάζ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1:





Όπως μεταδίδει ο Ισάακ Καριπίδης, ένα από τα βασικότερα συμπεράσματα των εκλογών στην Γαλλία, ανεξάρτητα από την έκβαση τους, είναι η ραγδαία άνοδος του λαϊκισμού, κάτι που, όπως τονίζουν και οι άνθρωποι του πνεύματος, πρέπει να προβληματίσει τους πάντες.

