Ανάσταση - Σακελλαροπούλου: αναγέννηση των ελπίδων για ειρήνη και ευημερία (εικόνες)

Στην Θράκη έκανε Ανάσταση η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στέλνοντας μηνύματα προς πολλούς αποδέκτες.

Την ευχή το Αναστάσιμο φως να σημάνει την αναγέννηση των ελπίδων μας για ειρήνη και ευημερία και πάνω από όλα το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, εξέφρασε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στη δήλωση που έκανε αμέσως μετά την τελετή της Ανάστασης, στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης, στο Ρολόι.

"Η Ανάσταση εκφράζει την ήττα του σκότους, το άνοιγμα της καρδιάς προς τον συνάνθρωπό μας. Εύχομαι ολόψυχα το Αναστάσιμο φως να σημάνει την αναγέννηση των ελπίδων μας για ειρήνη και ευημερία. Και πάνω απ' όλα το τέλος του πολέμου, που δοκιμάζει τόσο σκληρά τον Ουκρανικό λαό και βυθίζει στην αγωνία όλο τον κόσμο. Χριστός Ανέστη! Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους!", δήλωσε η κ. Σακελλαροπούλου.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη αρχικώς στον καθεδρικό μητροπολιτικό ναό της Του Θεού Σοφίας και στη συνέχεια με την πομπή στην κεντρική πλατεία για την τελετή της Ανάστασης στην οποία χοροστάτησε ο μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου Παντελεήμων και την παρακολούθησαν ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος, ο δήμαρχος Ξάνθης Μανώλης Τσέπελης, εκπρόσωποι του Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας και πλήθος κόσμου.

