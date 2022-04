Πόλεμος στην Ουκρανία: Πάσχα με νεκρούς και επιθέσεις

Θύματα από τις επιθέσεις στην Οδησσό και σε περιοχές του Ντονμπάς. Η ενίσχυση που ζητά το Κίεβο για τα πυρηνικά. Καταγγελία για ομηρία παρατηρητών του ΟΑΣΕ.

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικές επιθέσεις στο Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης του κυβερνήτη της επαρχίας Σερχίι Γκαϊντάι, λίγες ώρες πριν από την πρώτη επίσεψη υψηλόβαθμων αξιωματούχων των ΗΠΑ στην Ουκρανία μετά απο τις 24 Φεβερουαρίου και την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων.

Στο μεταξύ ο κυβερνήτης της επαρχίας Ντνιπροπετρόφσκ, ο Βαλεντίν Ρεζνιτσένκο, δήλωσε σήμερα ότι ένας 48χρονος άνδρας σκοτώθηκε στη διάρκεια βομβαρδισμών τη νύκτα.

Σύμφωνα με την τακτική ενημέρωση του υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν απωθήσει αυτή την εβδομάδα πολλές ρωσικές επιθέσεις στη γραμμή επαφής στο Ντονμπάς.

Παρά το γεγονός ότι η Ρωσία κατάφερε να καταλάβει κάποιες περιοχές, η αντίσταση των ουκρανικών δυνάμεων είναι ισχυρή σε όλους τους άξονες.

«Το χαμηλό ρωσικό ηθικό και ο περιορισμένος χρόνος που διαθέτει (ο ρωσικός στρατός) για να ανασυνταχθεί, να επανεξοπλιστεί και να αναδιοργανωθεί πριν τις επιθέσεις, πιθανόν να περιορίζουν την αποτελεσματικότητα του στις μάχες», εκτίμησε το βρετανικό υπουργείο.

