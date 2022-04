Πολιτική

Πισπιρίγκου - Τσιάρας για Μαλένα και Ίριδα: το αίτημα στον ιατροδικαστή Καρακούκη

Τι είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης σχετικά με την διενέργεια παράλληλων ερευνών σχετικά με τα αίτια θανάτου των παιδιών και τις αρχικές ιατροδικαστικές εκθέσεις.

Για τα δημοσιεύματα που θέλουν το υπουργείο Δικαιοσύνης να έχει ζητήσει πειθαρχική έρευνα για τους ιατροδικαστές της Ίριδας και της Μαλένας μίλησε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνος Τσιάρας τονίζοντας ότι «δεν μπορεί κανείς να ζητά πειθαρχική διαδικασία, όταν ακόμα δεν υπάρχει απόδειξη για κάτι το οποίο δεν έγινε σωστά».

Όπως εξήγησε ο προϊστάμενος των ιατροδικαστών, Νίκος Καρακούκης, μόνος του ξεκίνησε μια διαδικασία ελέγχου για το αν και κατά πόσο έγιναν όλα όσα έπρεπε από την πλευρά της ιατροδικαστικής υπηρεσίας ώστε να μη δημιουργούνται αμφιβολίες στην κοινή γνώμη.

«Εγώ εκ του ρόλου μου το μόνο που του ζήτησα είναι να εξετάσει κάθε ενδεχόμενο για το αν έγιναν όλα σωστά», επισήμανε και συμπλήρωσε ότι χθες «υπήρχε μια ειδησεογραφία που δεν ήταν ακριβής».

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι ο ίδιος από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό ότι το συγκεκριμένο γεγονός και υπήρχαν εξελίξεις με τη σύλληψη της μητέρας των παιδιών, έστειλε μια επιστολή προς τον κ. Καρακούκη που του ζητούσε να διερευνήσει όλα τα δεδομένα «ούτως ώστε να ξέρουμε αν όντως η ιατροδικαστική υπηρεσία που είναι αρμοδιότητα του υπουργείου Δικαιοσύνης έκανε τα δέοντα».

«Δεν έκανα τίποτα απολύτως παραπάνω από αυτό», κατέληξε, όπως αναφέρει ο ιστότοπος skai.gr

Όλα αυτά, ενώ μάινεται σάλος μετά απο την αποκάλυψη του Κωνσταντίνου Φλαμή και του ΑΝΤ1 ότι η γιαγιά των κοριτσιών και η θεία τους, αδελφή της Ρούλας Πισπιρίγκου, που έχει προφυλακιστεί για την δολοφονία της Τζωρτζίνας, πέταξαν από το μνήμα των δύο μικρότερων κοριτσιών της οικογένειας, όσα λουλούδια και "δώρα" είχαν αφήσει πολίτες, που έχουν συγκλονιστεί από τους θανάτους των τριών αδελφών μέσα σε τρία χρόνια.

