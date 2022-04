Κοινωνία

Πάσχα: συλλήψεις το βράδυ της Ανάστασης

Για ποιους λόγους οι Αρχές προέβησαν σε συλλήψεις γύρω από τις εκκλησίες το βράδυ της Ανάστασης.

Στο πλαίσιο αστυνομικών δράσεων και ελέγχων κατά τη διάρκεια εορταστικών εκδηλώσεων της Αναστάσεως πέριξ των Ιερών Ναών σε διάφορες περιοχές της Αττικής συνελήφθησαν έντεκα (11) άτομα και πραγματοποιήθηκαν οκτώ (8) προσαγωγές.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα του εμπρησμού, απόπειρας έκρηξης, κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών υλών, απόπειρας πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης σε αστυνομικό, βίας κατά υπαλλήλων, διατάραξης της κοινής ειρήνης, παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και βεγγαλικών και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Συνολικά, από τις αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -17- αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί μηχανισμοί, -27- βόμβες μολότοφ, -103- βεγγαλικά, -18- κροτίδες, -5- φιαλίδια βουτανίου και -2- μπιτόνια που περιείχαν βενζίνη.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

